Video Yaşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video

20.02.2024 | 09:36

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan bir otomobil zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın karıştığı kaza araç kamerasına yansıdı.

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Kaza, 17 Şubat Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi Ortaköy Viyadüğü Ankara istikametinde meydana geldi. Köprü girişinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların bir anda yavaşlamasına yol açtı. Bu sırada aniden duran otomobile arkadan gelen bir başka otomobil çarpınca, diğer araçlar da birbirine girdi. 6 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Zincirleme kaza anı araç kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza sebebiyle oluşan yoğun trafik, hasarlı otomobillerin kaldırılmasından sonra normale döndü.

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