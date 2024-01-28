15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araç alev alev yandı | Video
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araç alev alev yandı. Yer yer patlamaların olduğu yangında köprüde trafik yoğunluğu yaşandı.
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