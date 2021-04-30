Video Yaşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam kapanma denetimi | Video

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam kapanma denetimi | Video

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam kapanma denetimi | Video
30.04.2021 | 09:22

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde denetimler başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan denetimleri A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, gelişmeleri aktardı.

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