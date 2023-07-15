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15 Temmuz şehitleri, Edirnekapı'da kabirleri başında anıldı | Video

15 Temmuz şehitleri, Edirnekapı'da kabirleri başında anıldı | Video

15.07.2023 | 14:39

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar, Edirnekapı'daki kabirleri başında anıldı.

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Darbe girişiminin 7. yılında 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Safi Arpaguş'un dua ettiği programa, Vali Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, bazı ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un tarihin en karanlık sayfalarından birisi olduğunu söyledi.

Bu ihanet girişiminin aynı zamanda milletin yazdığı bir destanın yıl dönümü olduğunu ifade eden Gül, "Dolayısıyla hem üzüntümüz hem sevincimiz var. Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanı'mızın dirayetiyle, milletimizin ferasetiyle, şehitlerimizin, gazilerimizin ödediği bedelle bu devleti uçurumun kenarından alarak sonsuza kadar yaşatmak için bedel ödedi." dedi.

Vali Gül ile protokol üyelerinin kabirlere karanfil bıraktığı programın ardından, bazı şehit yakınları mezarların başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

İBB ekiplerince ikramlarda bulunulan şehitlikte, Türk Kızılay gönüllüleri de şehit yakınları ve vatandaşlara yardımcı oldu.

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