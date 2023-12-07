15 Temmuz’dan bu yana firari olan FETÖ’cü Adana’da yakalandı | Video
Adana’da, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana firar olan FETÖ'nün askeri yapılanmasında mahrem ağabeyi olan şahıs hücre evinde yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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