Video Yaşam 15 ton taklit sıvı deterjanla yakalandılar | Video
15 ton taklit sıvı deterjanla yakalandılar | Video

15 ton taklit sıvı deterjanla yakalandılar | Video

19.06.2023 | 13:12

İstanbul’da düzenlenen operasyonda 10 bin 779 adet toplamda 15 ton sıvı taklit bulaşık deterjanı ele geçirildi.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri; Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir sanayi sitesinin içerisinde faaliyet yürütülen bir iş yerinde taklit deterjan ve gıda markalarının üretildiğini tespit etti. Adrese operasyon düzenlendi. K.S. isimli bir kişi, "6769 Sayılı Sinai Mülkiyet Kanunu'na Muhalefet" ve "Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti" suçlarından ötürü yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda; 10 bin 779 adet toplamda 15 ton sıvı bulaşık deterjanı, bin 250 adet bulaşık deterjanı etiketi, 15 bin 100 adet 450 gram ağırlığında paket mısır gevreği ele geçirildi.

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