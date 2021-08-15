Video Yaşam 15 yaşında 50 ayrı suç kaydı bulunan gencin hırsızlık anı kameralara yansıdı | Video

15 yaşında 50 ayrı suç kaydı bulunan gencin hırsızlık anı kameralara yansıdı | Video

15 yaşında 50 ayrı suç kaydı bulunan gencin hırsızlık anı kameralara yansıdı | Video
15.08.2021 | 11:52

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Osmaniye’de 4 ayrı adresten motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi şahıs tutuklandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken 15 yaşındaki şahsın 50 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi ve Dervişli Köyünde meydana gelen 4 ayrı adreste farklı günlerde hırsızlık olayı meydana geldi. Adreslerden 1 adet motosiklet, 2 adet elektrikli bisiklet ve 1 adet bisikletin çalındığı yönünde gelen ihbarları değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çağlı çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamaralarını incelemeye alan ekipler motosiklet ve bisikletleri çalan şahsın 28'i hırsızlık olmak üzere toplamda 50 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki S.P. olduğunu belirledi. Şahsın yakalanması için saha çalışmalarına başlayan ekipler, fiziki takibe alınan S.P.'yi motosikleti ile kaçmaya çalışırken kısa süreli kovalamaca sonunda yakaladı.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği çocuk mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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