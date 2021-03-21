Video Yaşam 15 yaşındaki çocuk, drift yaparken kalabalığın arasına böyle daldı | Video

15 yaşındaki çocuk, drift yaparken kalabalığın arasına böyle daldı | Video

15 yaşındaki çocuk, drift yaparken kalabalığın arasına böyle daldı | Video
21.03.2021 | 10:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

15 yaşındaki çocuk, drift yaparken kalabalığın arasına böyle daldı | Video 05:06
15 yaşındaki çocuk, drift yaparken kalabalığın arasına böyle daldı | Video 21.03.2021 | 10:14
Jandarma’dan operasyon. 60 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 01:30
Jandarma’dan operasyon. 60 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 21.03.2021 | 09:42
Karlı arazide kurda kaval dinletisi | Video 03:47
Karlı arazide kurda kaval dinletisi | Video 21.03.2021 | 09:42
Kumardan vazgeçemediler! 88 bin lira ceza yediler | Video 00:32
Kumardan vazgeçemediler! 88 bin lira ceza yediler | Video 21.03.2021 | 09:54
Polisten kaçan şüphelinin otomobili demirlere saplandı | Video 03:08
Polisten kaçan şüphelinin otomobili demirlere saplandı | Video 21.03.2021 | 09:05
Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı | Video 02:14
Sosyal medyada başlayan tartışmada kan aktı | Video 21.03.2021 | 09:05
Bir anda alevler içinde kaldı! Tekstil atölyesindeki patlama anı kamerada | Video 03:06
Bir anda alevler içinde kaldı! Tekstil atölyesindeki patlama anı kamerada | Video 21.03.2021 | 08:45
Son Dakika: Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'ten İstanbul'a sürpriz ziyaret! | Video 07:04
Son Dakika: Gigi ve Bella Hadid'in babası Mohamed Hadid'ten İstanbul'a sürpriz ziyaret! | Video 20.03.2021 | 18:45
Son dakika haberi: TikTok'ta küçük kız çocuğuna dayak dehşeti! Aziz Çoban isimli şahsa sosyal medyada tepki yağdı | Video 01:02
Son dakika haberi: TikTok'ta küçük kız çocuğuna dayak dehşeti! Aziz Çoban isimli şahsa sosyal medyada tepki yağdı | Video 20.03.2021 | 18:49
SON DAKİKA: Aziz Çoban isimli şahsın kız çocuğuna dayak attığı dehşet görüntüleri sosyal medyada olay oldu | Video 01:02
SON DAKİKA: Aziz Çoban isimli şahsın kız çocuğuna dayak attığı dehşet görüntüleri sosyal medyada olay oldu | Video 20.03.2021 | 16:53
SON DAKİKA: Antalya'da dehşet anları! 15 yaşındaki sürücü drift yaparken kalabalığa daldı | Video 00:35
SON DAKİKA: Antalya'da dehşet anları! 15 yaşındaki sürücü drift yaparken kalabalığa daldı | Video 20.03.2021 | 15:54
Antalya'da yaralı köpeğe trafik polisi şefkati | Video 01:25
Antalya'da yaralı köpeğe trafik polisi şefkati | Video 20.03.2021 | 15:18
Kocaeli'de kalp krizi geçirerek vefat eden 15 yaşındaki Elif Erdağ dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:08
Kocaeli'de kalp krizi geçirerek vefat eden 15 yaşındaki Elif Erdağ dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video 20.03.2021 | 15:14
Ankara'da hamile kediye şiddet uygulayan kadına para cezası 04:22
Ankara'da hamile kediye şiddet uygulayan kadına para cezası 20.03.2021 | 12:13
İstanbul Sarıyer'de mazgal kapağı hırsızları kamerada | Video 01:59
İstanbul Sarıyer'de mazgal kapağı hırsızları kamerada | Video 20.03.2021 | 15:07
Kenan Sofuoğlu'ndan bisikletle tek teker şovu | Video 02:06
Kenan Sofuoğlu'ndan bisikletle tek teker şovu | Video 20.03.2021 | 14:57
Türk basınının duayen ismi Seçkin Türesay son yolculuğuna uğurlandı | Video 06:02
Türk basınının duayen ismi Seçkin Türesay son yolculuğuna uğurlandı | Video 20.03.2021 | 14:25
İstanbul'da ana caddede koşan başı boş at kamerada | Video 00:47
İstanbul'da ana caddede koşan başı boş at kamerada | Video 20.03.2021 | 14:05
İstanbul Boğazı'ndaki denizanası istilası kamerada | Video 07:21
İstanbul Boğazı'ndaki denizanası istilası kamerada | Video 20.03.2021 | 14:05
Son dakika haberleri... Erzincan’da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı | Video 02:51
Son dakika haberleri... Erzincan’da akraba iki grup arasında silahlı kavga: 14 gözaltı | Video 20.03.2021 | 13:33

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk çalıştığı işyerine tamir için bırakılan otomobili patronundan izinsiz alıp, drift yaparken kalabalığın arasına daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü ve güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedilen kazada 3 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi 2046 Sokakta meydana geldi. Bir otomobil tamir atölyesinde çalışan 15 yaşındaki A.K, patronundan izinsiz aldığı 07 AHK 385 plakalı otomobille drift atmaya başladı. Kavşaktan da drift atarak gelen küçük sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağ tarafında motosiklete binmek için bekleyen kalabalığa çarptı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, motosiklete binmek için bekleyen Gökçe Kalburcu ve Suna Kalburcu çarpmanın etkisiyle yaralanırken, motosiklette hurdaya döndü.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 kadının hastaneye kaldırılmalarının ardından motosikleti kullandığı belirlenen Mustafa Dağdaş fenalaşarak yere yığıldı. Dağdaş, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otomobili kullanan A.K.'nin sanayi sitesinde tamircide çalıştığı, tamir için bırakılan otomobili işyeri sahibinin haberi olmadan alarak kaza yaptığı belirlendi.

ARAÇ VE SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI
Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, otomobili kullanan A.K'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 698, drift atmaktan 6 bin 700 olmak üzere 9 bin 398 TL, araç sahibine sürücü belgesiz birisine aracını vermekten 2 bin 698 TL, motosiklet sürücüsüne hurda aracı trafiğe çıkarmaktan 2 bin 698, sürücü belgesiz motosiklet kullanmaktan 2 bin 698 olmak üzere 5 bin 396 TL para cezası uyguladı. Otomobil ve motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. Kazanın ardından olay yerine gelen 15 yaşındaki A.K'nin babası, oğlunu karşısına alarak aracı izinsiz alması ve kaza yapması nedeniyle azarladı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA