15 yaşındaki genç çaldığı arabayla korku dolu anlar yaşattı | Video

Bolu’da son günlerde akla hayale gelmeyecek olaylar yaşanmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde 4 kafadar gencin alkollü şekilde polisle kovalamacaya girmesinin arından bu seferde, 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü çaldığı araba ile korku dolu anlar yaşattı.

Bolu D-100 karayolunda, 15 yaşındaki İ.A. isimli genç sanayi sitesinde park halinde bulunan Alican Gökmen'e ait minibüsü çalarak, Komando Tugayı kavşağından girerek, Ankara istikametine ters yöne girdi.

Bu esnada yol kenarında bulunan 2 araca çarpan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, daha sonra ters yönde yoluna devam etmeye başladı. TIR Parkı önünde görev yapan 2 trafik polis memuru da adeta ölümden döndü ve araç çarpmak üzereyken kendilerini yol kenarına attılar.

Çılgın çocuk sürücü bunlarla da kalmadı. Karşı yönden gelen son model milyon değeri olar lüks bir araca çarptı. Ölümden dönen trafik ekipleri hemen çalıntı minibüsün peşine takılarak, güçlükle de olsa küçük sürücüyü, tali yola sokarak, durdurmayı başardı.

Trafik ekip otosuna bindirilerek gözaltına alınan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü İ.A.'nın söyledikleri ise gerçekten şaşkınlık yarattı. İ.A. mikrofonlara; "Ben arabanın sahibi olduğunu biliyordum. Bu güne kadar hiç araba sürmedim. Canım sürmek istedi. Kontak üzerinde anahtar vardı. Çaldım, ama izin alırsam vermezler diye düşündüm. O yüzden çaldım. Çok korktum. Bir dahaki sefere YouTube'tan araba nasıl kullanılır öğreneceğim. Araba nasıl sürülür hepsini öğreneceğim. Kurslara gerek kalmadan ben YouTube'tan öğrenirim, kısa yol yani. Pişmanım bir daha yapmayacağım, söz veriyorum" dedi.

Öte yandan minibüsü çalınan ve 3 araca da hasar verildiğini öğrenen Alican Gökmen; "Arabamın nasıl çalındığını bilmiyorum. Olayı polisten öğrendim. Kontak anahtarı üzerindeydi. Benim arabamın değeri olsa olsa 50 bin lira ama hırsız sürücünün çarptığı araba milyon değerinde. Kendisinden şikayetçiyim" açıklamasında bulundu. Araba çalıp, ters yönden gidip araçlara zarar veren, ehliyetiz sürücü Çocuk ve Aile Şubesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.