Video Yaşam 15 yaşındaki genç çaldığı arabayla ters şeride girdi, korku dolu anlar yaşattı | Video
15 yaşındaki genç çaldığı arabayla ters şeride girdi, korku dolu anlar yaşattı | Video

15 yaşındaki genç çaldığı arabayla ters şeride girdi, korku dolu anlar yaşattı | Video

26.08.2022 | 13:33

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Caminin kapı tokmaklarını çaldı… Kamera görüntülerinden tespit edip yakaladılar | Video 00:16
Caminin kapı tokmaklarını çaldı… Kamera görüntülerinden tespit edip yakaladılar | Video 26.08.2022 | 13:31
Marmaris’teki cip safari faciasında yeni gelişme! Turistlerin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:46
Marmaris’teki cip safari faciasında yeni gelişme! Turistlerin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.08.2022 | 13:34
Okullardan sıraları çaldılar… 3’ü de yakalandı | Video 01:35
Okullardan sıraları çaldılar… 3’ü de yakalandı | Video 26.08.2022 | 13:31
15 yaşındaki genç çaldığı arabayla ters şeride girdi, korku dolu anlar yaşattı | Video 00:57
15 yaşındaki genç çaldığı arabayla ters şeride girdi, korku dolu anlar yaşattı | Video 26.08.2022 | 13:33
İETT otobüsü şoförü direksiyonu yolcuya teslim etti iddiası | Video 05:58
İETT otobüsü şoförü direksiyonu yolcuya teslim etti iddiası | Video 26.08.2022 | 12:57
Çanakkale Boğazı’nda gemi karaya oturdu | Video 02:10
Çanakkale Boğazı’nda gemi karaya oturdu | Video 26.08.2022 | 12:54
Üsküdar’da ’hatalı park’ kazası: Otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı | Video 03:49
Üsküdar’da 'hatalı park' kazası: Otomobilin çarptığı vatandaş ağır yaralandı | Video 26.08.2022 | 11:48
Kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girip hırsızlık yaptılar... O anlar kamerada | Video 00:27
Kamyonette çalacak bir şey bulamayınca eve girip hırsızlık yaptılar... O anlar kamerada | Video 26.08.2022 | 11:48
Sultanbeyli’de kaza: Aracına çarpan sürücüyü darp etti | Video 01:29
Sultanbeyli'de kaza: Aracına çarpan sürücüyü darp etti | Video 26.08.2022 | 11:48
Sarıyer’de acı olay: Denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı | Video 00:18
Sarıyer'de acı olay: Denizde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı | Video 26.08.2022 | 11:33
Elazığ’da tıraş makinesi kavgası! Eniştesine pala ile saldırdı... O anlar kamerada | Video 03:48
Elazığ'da tıraş makinesi kavgası! Eniştesine pala ile saldırdı... O anlar kamerada | Video 26.08.2022 | 11:14
Antalya’da vicdanları sızlatan olay! 9 aylık bebeği evin kapısına bıraktılar | Video 03:13
Antalya'da vicdanları sızlatan olay! 9 aylık bebeği evin kapısına bıraktılar | Video 26.08.2022 | 10:44
Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi | Video 00:39
Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi | Video 26.08.2022 | 10:44
Kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi! O anlar kamerada | Video 01:54
Kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi! O anlar kamerada | Video 26.08.2022 | 10:44
Tekirdağ’da şafak operasyonu: 6 gözaltı | Video 02:57
Tekirdağ’da şafak operasyonu: 6 gözaltı | Video 26.08.2022 | 10:30
15 yaşındaki genç çaldığı arabayla korku dolu anlar yaşattı | Video 04:48
15 yaşındaki genç çaldığı arabayla korku dolu anlar yaşattı | Video 26.08.2022 | 10:28
Avcılar’da börekçiden bilgisayar çalan şüpheli kamerada | Video 00:53
Avcılar'da börekçiden bilgisayar çalan şüpheli kamerada | Video 26.08.2022 | 09:45
Antalya’da anne ve bebeğinin öldüğü yürek yakan kaza kamerada | Video 02:18
Antalya'da anne ve bebeğinin öldüğü yürek yakan kaza kamerada | Video 26.08.2022 | 09:05
Denizli’de yolcu otobüsü refüje devrildi: 2’si ağır 28 yaralı | Video 03:56
Denizli'de yolcu otobüsü refüje devrildi: 2’si ağır 28 yaralı | Video 26.08.2022 | 09:17
Uşak’ta battaniye fabrikasında yangın | Video 01:12
Uşak'ta battaniye fabrikasında yangın | Video 26.08.2022 | 08:47

Bolu’da son günlerde akla hayale gelmeyecek olaylar yaşanmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde 4 kafadar gencin alkollü şekilde polisle kovalamacaya girmesinin arından bu seferde, 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü çaldığı araba ile korku dolu anlar yaşattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bolu D-100 karayolunda, 15 yaşındaki İ.A. isimli genç sanayi sitesinde park halinde bulunan Alican Gökmen'e ait minibüsü çalarak, Komando Tugayı kavşağından girerek, Ankara istikametine ters yöne girdi. Bu esnada yol kenarında bulunan 2 araca çarpan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, daha sonra ters yönde yoluna devam etmeye başladı.

TIR Parkı önünde görev yapan 2 trafik polis memuru da adeta ölümden döndü ve araç çarpmak üzereyken kendilerini yol kenarına attılar.

Çılgın çocuk sürücü bunlarla da kalmadı. Karşı yönden gelen son model milyon değeri olar lüks bir araca çarptı. Ölümden dönen trafik ekipleri hemen çalıntı minibüsün peşine takılarak, güçlükle de olsa küçük sürücüyü, tali yola sokarak, durdurmayı başardı.

Trafik ekip otosuna bindirilerek gözaltına alınan 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü İ.A.'nın söyledikleri ise gerçekten şaşkınlık yarattı. İ.A. mikrofonlara; "Ben arabanın sahibi olduğunu biliyordum. Bu güne kadar hiç araba sürmedim. Canım sürmek istedi. Kontak üzerinde anahtar vardı. Çaldım, ama izin alırsam vermezler diye düşündüm. O yüzden çaldım. Çok korktum. Bir dahaki sefere YouTube'tan araba nasıl kullanılır öğreneceğim. Araba nasıl sürülür hepsini öğreneceğim. Kurslara gerek kalmadan ben YouTube'tan öğrenirim, kısa yol yani. Pişmanım bir daha yapmayacağım, söz veriyorum" dedi.

Öte yandan minibüsü çalınan ve 3 araca da hasar verildiğini öğrenen Alican Gökmen; "Arabamın nasıl çalındığını bilmiyorum. Olayı polisten öğrendim. Kontak anahtarı üzerindeydi. Benim arabamın değeri olsa olsa 50 bin lira ama hırsız sürücünün çarptığı araba milyon değerinde. Kendisinden şikayetçiyim" açıklamasında bulundu. Araba çalıp, ters yönden gidip araçlara zarar veren, ehliyetiz sürücü Çocuk ve Aile Şubesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA