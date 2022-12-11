Video Yaşam 15 yaşındaki genç kıza asansörde taciz! "Bıçağı boğazıma dayadı ve..." | Video
15 yaşındaki genç kıza asansörde taciz!

15 yaşındaki genç kıza asansörde taciz! "Bıçağı boğazıma dayadı ve..." | Video

11.12.2022 | 15:04

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Gaziantep’in 15 yaşındaki genç kıza asansörde boğazına bıçak dayayan bir kişi tarafından taciz edildi. Şahsın takip anları binanın güvenlik kameralarına yansırken, büyük korku yaşayan genç kız ise yaşadıklarını İHA’ya anlattı.

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Olay, 08 Aralık Perşembe günü Gaziantep'in Şehitkamil İlçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde bulunan bir sitede yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen ve 50-60 yaşlarındaki bir erkek şahıs, 15 yaşındaki N.T. isimli genç kızın peşinden asansöre bindi. Kapının kapanmasının ardından şahıs, genç kızın boğazına dayadığı bıçakla taciz etmeye çalıştı. Şahıs ile uzun süre boğuşan ve direnen N.T', asansörde attığı çığlığı duyan annesinin yardımıyla saldırgandan kurtuldu. Boğuşma esnasında elinden yaralanan ve parmağına 10 dikiş atılan N.T'nin uğradığı saldırı ile ilgili ise polis inceleme başlattı.

"ASANSÖRDE BIÇAĞI BOĞAZIMA DAYADI"
Yaşadığı olayı İHA'ya anlatırken gözyaşlarını tutamayan N.T, "O gün ben evde kimse olmadığı için yeğenimi okuldan almaya gittim. O adamı okulun bahçesinde gördüğümü hatırlıyorum, yeğenimi okuldan aldıktan sonra evine bıraktım. O sırada ağabeyim ile karşılaştım, ağabeyim ekmek almaya gidiyormuş. Meğerse o adam beni halen takip ediyormuş. Daha sonra oturduğumuz binaya yetiştim asansöre binecektim, o sırada arkamdaydı kapıyı kendisine tuttum. O sırada ben kendisine bakmıyordum arkam dönüktü kendisine bıçak varmış cebinde ve bana adımı sordu, cevap vermedim ondan korkmamamı söyledi. Daha sonra bıçağı boğazıma dayadıktan sonra 'ama istediklerimi yaparsan' dedi. Ben bıçağı görünce bıçağa sarıldım. O sırada sırada bıçak delimi kesti ve kanlar süzülüyordu. Kendisine çok yalvardım, telefonumu kendisine bile vermek istedim. Kendisi de 'telefonu ne yapacağım, ben seni istiyorum' dedi. O sırada çok korkmuştum ben bıçağı çektim elinden düştü sonrasında boğazımı sıkmaya başladı" dedi.

"BAĞIRIRSAN BOĞAZINI KESERİM"
Bir süre asansörde saldırgan ile boğuştuğunu anlatan genç kız, annesinin yardımıyla tacizciden kurtulduğunu belirterek, "Boğazımı sıkmaya devam ederken bir taraftan da yere düşen bıçağı almaya çalıştı. Ben kendisine bana dokunmaması gerektiğini söyledim. Ona rağmen boğazımı daha da sıkıyordu. Bana bağırırsan boğazını keserim gibi tehditlerde bulundu. 5 dakika dişini sık, eğer çırpınırsan canın çok acır gibi kelimeler söyledi. Boğazımı sıkarken bir ara gözlerim karardı bayılacak gibi oldum. Can havliyle 8. kat tuşuna bastım ve o katın kapısı yarım açıldı. Bu kez o tuşa bastı ve kapı kapandı. Daha sonra bağırmalarımı annem duydu 10. kata çağırdı, asansörü kapı açıldığında, adam benim belime çıkmış ve boğazıma bıçak dayamıştı. Annem o an adamın ceketinden tutup 'sen benim kızıma ne yapıyorsun' dedi. Panikle bıçağın ters tarafını tutmuş. Annem o adamı çekerken anneme bıçak salladı ve annem geri çekildi. Ardından şahıs merdivenlerden kaçtı" dedi.

"SAPIĞI KOVALIYORUM"
Şahsın kaçmadan önce kendisine tekme attığını anlatan genç kız, şahsın kaçarken ise sesleri duyarak dışarı çıkan bina sakinlerini ise, "Binada sapık var, sapığı kovalıyorum. İçeriye girin, size bir şey olmasın" diyerek kandırdığını kaydetti.

HER ŞEYDEN KORKUYOR
Olay nedeniyle büyük bir travma yaşayan N.T, artık her şeyden korktuğunu kaydetti. Evden dışarı çıkmaya korktuğunu anlatan genç kız, "Psikolojim bozuldu, kapının önüne bile çıkamıyorum. Parmağımda 10 tane dikiş var sağlık ocağına muayene için gitmem gerekiyor gidemiyorum. Asansöre binmek istiyorum korkuyorum. Bir an önce yakalanıp cezasını çeksin istiyorum, bana bunu yaşattı yetkililerin bir an önce bulmasını istiyorum" dedi.
Kızının yaşadığı olayı gözyaşlarıyla anlatan acılı anne A.T, "Benim kızım çok acılar ve korku yaşadı. Asansörde bağrışmaları duydum ve asansöre baktığımda kızımın bir eliyle boğazını sıkıyor diğer eliyle de boğazına bıçağı dayadığını gördüm. Kızım 'anne' diye bağırdığı anda şaşıran şüphelinin elinden zorla kurtardım. Çok korkuyoruz, kızım ne okula ne de eve gidebiliyor. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bu şahıs 50-60 yaşlarında birisidir" şeklinde konuştu.

GENÇ KIZIN TAKİP EDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA
Anne A.T'nin 50-60 yaşlarında diye tarif ettiği saldırganın genç kızı takip ettiği anlar binanın güvenlik kameralarına yansıdı. İsmi öğrenilemeyen şahsın siteye giriş ve asansöre bindiği anların saniye saniye yer aldığı görüntülerde, şahsın kaçtığı binadan ve siteden kaçtığı anlarda da kameralara yansıdı.

Binanın güvenlik kameralarını ve kullanılan güzergahtaki kameraları inceleyen polis ekiplerinin saldırganın kimlik ve adres bilgilerini tespit çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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