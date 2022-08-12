15 yaşındaki Muhittin girdiği kanalda boğuldu | Video

Konya’nın Çumra ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulan 15 yaşındaki Muhittin Oğuz Çay’ın cansız bedenine ulaşıldı

Konya Çaybaşı Mahallesinde dün akşam saat 18:30 sıralarında serinlemek için Çarşamba çayına giren Muhittin Oğuz Çay birden gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Hazırlıklarını tamamlayıp kanala giren balık adamlar yaklaşık 12 saat sonra sabah saatlerinde Muhittin Oğuz Çay'ın cansız bedenine ulaştı. Genç çocuğun cenazesi sudan çıkartılarak otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.