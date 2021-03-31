Video Yaşam 15 yaşındaki zihinsel engelli Suriyeli kızdan 5 gündür haber alınamıyor | Video

15 yaşındaki zihinsel engelli Suriyeli kızdan 5 gündür haber alınamıyor | Video

15 yaşındaki zihinsel engelli Suriyeli kızdan 5 gündür haber alınamıyor | Video
31.03.2021 | 12:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı'da son dakika haberi: Esrarengiz Şahap Örcün olayında şok! Cesedi elleri bağlı olarak bulundu 03:26
Müge Anlı'da son dakika haberi: Esrarengiz Şahap Örcün olayında şok! Cesedi elleri bağlı olarak bulundu 31.03.2021 | 13:25
Öpücük rüşvet sayıldı | Video 01:00
"Öpücük" rüşvet sayıldı | Video 31.03.2021 | 12:53
200 bin lira çalan hırsızı, maske takmadan bindiği taksinin kamerası yakalattı | Video 00:45
200 bin lira çalan hırsızı, maske takmadan bindiği taksinin kamerası yakalattı | Video 31.03.2021 | 12:41
15 yaşındaki zihinsel engelli Suriyeli kızdan 5 gündür haber alınamıyor | Video 01:09
15 yaşındaki zihinsel engelli Suriyeli kızdan 5 gündür haber alınamıyor | Video 31.03.2021 | 12:41
İş yerinin tabelasını böyle çalmıştı! Gözaltına alındı 01:20
İş yerinin tabelasını böyle çalmıştı! Gözaltına alındı 31.03.2021 | 12:05
İhaleye fesat karıştırıp vurgun yapan 27 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:27
İhaleye fesat karıştırıp vurgun yapan 27 şüpheli gözaltına alındı | Video 31.03.2021 | 12:05
İstanbul'da lüks villada dehşet anları... Alevlerden kaçmak için balkondan sarktı! 04:51
İstanbul'da lüks villada dehşet anları... Alevlerden kaçmak için balkondan sarktı! 31.03.2021 | 12:13
Mehmetçikten annesine ağlatan doğum günü sürprizi | Video 02:05
Mehmetçikten annesine ağlatan doğum günü sürprizi | Video 31.03.2021 | 12:03
Dördüncü kattan düşen cam önce yere düştü, ardından otomobile çarptı | Video 01:54
Dördüncü kattan düşen cam önce yere düştü, ardından otomobile çarptı | Video 31.03.2021 | 12:03
Maltepe’de madde bağımlısı gençler dehşet saçtı: Kaykayla vurup, bıçakla kovaladılar | Video 03:24
Maltepe’de madde bağımlısı gençler dehşet saçtı: Kaykayla vurup, bıçakla kovaladılar | Video 31.03.2021 | 11:39
Dünyada tek örnek olan 7,5 milyon yıllık fosil Türkiye’nin ilk Paleantoloji Müzesi'nde sergilenecek | Video 06:21
Dünyada tek örnek olan 7,5 milyon yıllık fosil Türkiye’nin ilk Paleantoloji Müzesi'nde sergilenecek | Video 31.03.2021 | 11:32
Müge Anlı canlı yayınında şok ifadeler! ''40 yıllık karım takılarını benden saklıyordu'' | Video 05:13
Müge Anlı canlı yayınında şok ifadeler! ''40 yıllık karım takılarını benden saklıyordu'' | Video 31.03.2021 | 11:54
Müge Anlı'da son dakika 'Kanlı sopa' itirafı! Müge Anlı'dan şüpheli ölüme tepki Malına mülküne konacağını sanma 09:20
Müge Anlı'da son dakika 'Kanlı sopa' itirafı! Müge Anlı'dan şüpheli ölüme tepki "Malına mülküne konacağını sanma" 31.03.2021 | 11:23
Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü | Video 04:08
Nesli tükenmekte olan kuş Erzurum'da görüldü | Video 31.03.2021 | 10:34
Yüzlerce yavru anneleri ile böyle buluştu | Video 01:49
Yüzlerce yavru anneleri ile böyle buluştu | Video 31.03.2021 | 10:34
Bahçesinde bitkin bulduğu balabana sahip çıktı 04:08
Bahçesinde bitkin bulduğu balabana sahip çıktı 31.03.2021 | 11:07
1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı | Video 01:20
1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı | Video 31.03.2021 | 11:24
İstanbul'da Habibler-Arnavutköy yolunda birbirlerine yol vermemek için trafiği tehlikeye atan sürücüler yakalandı 01:30
İstanbul'da Habibler-Arnavutköy yolunda birbirlerine yol vermemek için trafiği tehlikeye atan sürücüler yakalandı 31.03.2021 | 11:07
İstanbul Sultangazi'de ters yönde geri giderek trafiği tehlikeye atan TIR sürücüsü yakalandı 01:25
İstanbul Sultangazi'de ters yönde geri giderek trafiği tehlikeye atan TIR sürücüsü yakalandı 31.03.2021 | 10:58
Adana'da kaldırma düşen anne yadigarı yüzüğü cebine atan genç kız kamerada! 03:34
Adana'da kaldırma düşen anne yadigarı yüzüğü cebine atan genç kız kamerada! 31.03.2021 | 10:13

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ailesi ile birlikte yaklaşık 7 yıl önce Diyarbakır'a gelen Fahad Aldibu'nun 15 yaşındaki engelli kızından 5 gündür haber alınamıyor. Baba Aldibu, kızının bulunması için yetkilerden yardım bekliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 7 yıldır Bağlar ilçesinde yaşayan Suriyeli Aldibu ailesi, kağıt toplayarak geçimini sağlıyor. Geçtiğimiz cuma günü Yenişehir ilçesi Ofis semtinde annesiyle kağıt toplamaya çıkan zihinsel engelli 15 yaşındaki Fatma Aldibu, iddiaya göre ortadan kayboldu. 5 gündür kızından haber alamayan baba Fahad Aldibu, evladının bulunması için yardım istedi.

Ablasının cuma günü annesiyle kağıt topladığını ve kaybolduğunu ileri süren Nedeh Aldibu, o günden beri Fatma'dan haber alamadıklarını söyledi. Aldibu, "Ablamın aklı yerinde değil. Karakola gittik, numara aldılar. O günden beri ablamı arıyoruz. Yetkililerin bize yardım etmesini bekliyoruz" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA