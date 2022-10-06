15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisini Mersin polisi yakaladı | Video

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Mersin’de, 15 yıl önce Şanlıurfa'da işlenen cinayetin şüphelisi sahte kimlikle yakaladı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2007 yılında Şanlıurfa'da Y.K. isimli bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan İ.B. isimli şüphelinin Mersin'de saklandığını tespit etti.
Ekiplerin yaptığı çok yönlü araştırmalar neticesinde, kovalamaca sonucu başkası adına düzenlenmiş olan sahte kimlikle birlikte yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.