150 bin liralık takı çalıp, güvenlik kameralarını kırmaya çalıştılar | Video

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde işyerinden 150 bin lira değerindeki takıları çalan hırsızlar uzun değneklerle onları görüntüleyen güvenlik kameralarını dövdüler.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gümüş ve takı dükkanına giren hırsızlar, önce ellerine uzun sopalar alarak işyerindeki güvenlik kameralarını etkisiz hale getirmeye çalıştı. Yüzünü kapatarak elindeki uzun değnek ile bir süre güvenlik kamerasına vuran zanlılar, daha sonra işyerinden yaklaşık 150 bin TL değerindeki takıları torbalara doldurup kaçtı. Olayın haber verilmesi üzerine işyerine gelen Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Süleymanpaşa Suç Araştırma ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak takı hırsızlarının peşine düştü. Polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu meydana gelen hırsızlık olayının şüphelileri olan N.İ. (17) ve Y.P. (17) isimli şahıslar yakalandı. Ele geçirilen takılar sahibine teslim edilirken, şüpheliler gerekli işlemler yapılmak üzere gözaltına alındı.