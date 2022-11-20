Video Yaşam 150 bin liralık tekstil malzemesi çaldılar! 3’ü de yakalandı | Video
150 bin liralık tekstil malzemesi çaldılar! 3’ü de yakalandı | Video

150 bin liralık tekstil malzemesi çaldılar! 3’ü de yakalandı | Video

20.11.2022 | 13:27

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İstanbul’da bir adresten 150 bin liralık tekstil malzemesi çalan üç suç ortağı; Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

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Avcılar İlçesi'ne bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir depodan 150 bin lira değerinde tekstil malzemesi çalındı. Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; açık kimliklerini tespit ettiği B.S., E.D. ve A.D. isimli üç kişinin söz konusu tekstil malzemelerini kamyonet kasasına yükledikten sonra olay yerinden kaçtıklarını tespit etti. Gözaltına alınan ve "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen üç suç ortağı da "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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