Video Yaşam 152 gram eroinle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video
152 gram eroinle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video

152 gram eroinle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video

18.09.2022 | 00:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da kılıçlı ve silahlı soygun kamerada | Video 04:58
Ankara’da kılıçlı ve silahlı soygun kamerada | Video 18.09.2022 | 01:27
Elma yüklü kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 01:31
Elma yüklü kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı | Video 18.09.2022 | 00:57
152 gram eroinle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:23
152 gram eroinle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video 18.09.2022 | 00:41
Patlayan su hattı caddeyi göle çevirdi, esnaf isyan etti | Video 01:09
Patlayan su hattı caddeyi göle çevirdi, esnaf isyan etti | Video 17.09.2022 | 23:53
Balıkesir’de hücre evine operasyon! EYP’ler yakalandı | Video 01:26
Balıkesir'de hücre evine operasyon! EYP'ler yakalandı | Video 17.09.2022 | 23:41
Isparta’da kendinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu | Video 01:44
Isparta’da kendinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu | Video 17.09.2022 | 23:01
Son Dakika: Beylikdüzü’nde dehşet! Önce baldızını sonra eşini bıçaklayarak öldürdü! Sosyal medyada... | Video 03:53
Son Dakika: Beylikdüzü'nde dehşet! Önce baldızını sonra eşini bıçaklayarak öldürdü! Sosyal medyada... | Video 17.09.2022 | 22:31
Tokat’ta ekmek fabrikasında yangın | Video 00:56
Tokat'ta ekmek fabrikasında yangın | Video 17.09.2022 | 22:10
SON DAKİKA: Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit’in kanı yerde kalmadı! Hainler yakalandı | Video 00:31
SON DAKİKA: Şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in kanı yerde kalmadı! Hainler yakalandı | Video 17.09.2022 | 21:56
Eniştesini, müşterilerin yanında bıçakla ağır yaralayıp kaçtı | Video 01:29
Eniştesini, müşterilerin yanında bıçakla ağır yaralayıp kaçtı | Video 17.09.2022 | 21:33
Bursa’daki iki kişilik hava aracının düştüğü anlar kamerada | Video 00:13
Bursa’daki iki kişilik hava aracının düştüğü anlar kamerada | Video 17.09.2022 | 20:54
Geleneksel Türk Okçuluğu Festivali! Bilal Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklamalar... | Video 06:17
Geleneksel Türk Okçuluğu Festivali! Bilal Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklamalar... | Video 17.09.2022 | 19:59
Her şey Berat Albayrak’ın o konuşmasıyla başladı! ’Bor’da hayaller adım adım gerçek oluyor | Video 01:25
Her şey Berat Albayrak'ın o konuşmasıyla başladı! 'Bor'da hayaller adım adım gerçek oluyor | Video 17.09.2022 | 19:34
Gaziosmanpaşa’da araçtan rastgele ateş açıldı: 2 yaralı | Video 02:01
Gaziosmanpaşa’da araçtan rastgele ateş açıldı: 2 yaralı | Video 17.09.2022 | 20:07
Narkotik köpeği ’Kyra’ uyuşturucuya geçit vermedi | Video 01:06
Narkotik köpeği 'Kyra' uyuşturucuya geçit vermedi | Video 17.09.2022 | 19:53
6 metrelik su kuyusuna düşüp, öldü | Video 01:29
6 metrelik su kuyusuna düşüp, öldü | Video 17.09.2022 | 19:46
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde orman yangını | Video 02:38
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını | Video 17.09.2022 | 19:35
Antalya’da akıl almaz olay! Tartıştığı arkadaşına sinirlenip aynı ismi taşıyan köpeği vurdu | Video 04:37
Antalya'da akıl almaz olay! Tartıştığı arkadaşına sinirlenip aynı ismi taşıyan köpeği vurdu | Video 17.09.2022 | 16:45
Adıyaman’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video 00:49
Adıyaman’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video 17.09.2022 | 15:30
Park halindeki araçların akülerini çaldılar… 5’i de yakalandı | Video 00:38
Park halindeki araçların akülerini çaldılar… 5’i de yakalandı | Video 17.09.2022 | 15:27

Uşak’ta 152 gram eroin ile yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheli şahsın kente yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, şüpheli şahısları 152 gram eroin, 94 adet sentetik ecza hap ve 2 ecstasy hap ile yakaladı. Gözaltına alınan A.G. ve S.B. şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA