152 saat sonra kurtarılan Ahmet'in ilk sözleri: "Amca su istiyorum" | Video 12.02.2023 | 12:47 Adıyaman'da depremin 7.gününde 8 yaşındaki Hacı Ahmet Eyici'yi sağ olarak kurtaran ekipten Çorumlu itfaiyeci Salih Hoşbak o anları anlattı. İlk karşılaştıklarında Ahmet'in "Amca su istiyorum" dediğini ifade eden Hoşbak o anları anlatırken duygulandı. Hoşbak, "Devletimiz çok güçlü. Depremin olduğu ilk günden itibaren tüm imkanlar seferber edildi. En ince hassasiyetle enkazlara giriyoruz. 20 gün de geçse canlı çıkarmak için çalışacağız. Allah'tan ümit kesilmez" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adıyaman'da depremin 7.gününde 8 yaşındaki Hacı Ahmet Eyici'yi sağ olarak kurtaran ekipten Çorumlu itfaiyeci Salih Hoşbak o anları anlattı. İlk karşılaştıklarında Ahmet'in "Amca su istiyorum" dediğini ifade eden Hoşbak o anları anlatırken duygulandı. Hoşbak, "Devletimiz çok güçlü. Depremin olduğu ilk günden itibaren tüm imkanlar seferber edildi. En ince hassasiyetle enkazlara giriyoruz. 20 gün de geçse canlı çıkarmak için çalışacağız. Allah'tan ümit kesilmez" dedi.

"Ahmet kardeşimizin durumu iyi. Önce su istedi. Karnının acıktığını ifade etti, meyve suyu istedi" diyen Çorum Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli Salih Hoşbak, "Depremin başında Afşin'e geldik. Oradaki görevimizi bitirdik. Başkanımız buraya gelmemizi söyledi. İlk seçtiğimiz yer burasıydı

Gece gündüz arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Ahmet kardeşimizin sağlık durumu çok iyi. Umutluyuz. Gece gündüz çalıştı 72 saattir hiç durmadan çalışıyoruz. Ahmet'in ilk sözü "amca su istiyorum" oldu. "Vereceğim" dedim. Sonra "karnım acıktı" dedi.

Işığı tuttum "görüyor musun" dedim "görüyorum" dedi. Gözünün önünün aydınlanmasını sağladım, sakinledi. "Meyve suyu istiyorum" dedi. "Vereceğim" dedim.

Oturma odasında kalmışlar. Ahmet annesi ve kardeşinden biraz ileride kalmış. Hayat boşluğunda kalmış. Çalışmalara devam edeceğiz. Buradaki herkese söylüyoruz. Tüm Adıyamanlılara ne şekilde olursa olsun buradaki girdiğimiz tüm enkazdaki hepsine ince hassasiyetle farkındalıkla 20 gün de 50 günde geçse Allah'tan ümit kesilmez. Devletimiz çok güçlü. Depremin olduğu günden itibaren bütün imkanlar seferber edildi. Her türlü cihaz istediğimde elime geldi. Madenci abilerim var. Onlar da yardımcı oldular" şeklinde konuştu