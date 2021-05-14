Video Yaşam 15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: "Param çok savurmak istedim, gezmek için çıktım" | Video

15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: "Param çok savurmak istedim, gezmek için çıktım" | Video

15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler:
14.05.2021 | 14:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: Param çok savurmak istedim, gezmek için çıktım | Video 02:22
15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadından pişkin sözler: "Param çok savurmak istedim, gezmek için çıktım" | Video 14.05.2021 | 14:05
Mahalle sakinleri ve itfaiye hayvanlar için seferber oldu | Video 00:23
Mahalle sakinleri ve itfaiye hayvanlar için seferber oldu | Video 14.05.2021 | 14:18
Saklıgöl'de ilkbahar güzelliği | Video 03:38
Saklıgöl'de ilkbahar güzelliği | Video 14.05.2021 | 13:38
Arnavutköy’de kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası | Video 00:29
Arnavutköy’de kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası | Video 14.05.2021 | 13:38
Kendisini MİT elemanı olarak tanıtan dolandırıcı yarım milyonluk vurgunda yakalandı | Video 00:26
Kendisini MİT elemanı olarak tanıtan dolandırıcı yarım milyonluk vurgunda yakalandı | Video 14.05.2021 | 13:38
Kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlal ettiler! 40 kişiye 138 bin lira ceza | Video 00:29
Kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlal ettiler! 40 kişiye 138 bin lira ceza | Video 14.05.2021 | 13:38
Dünyanın en derin ikinci kanyonunu yüzerek geçtiler | Video 06:46
Dünyanın en derin ikinci kanyonunu yüzerek geçtiler | Video 14.05.2021 | 13:14
Koronavirüse yakalanan ikizler annesine kavuştu | Video 05:11
Koronavirüse yakalanan ikizler annesine kavuştu | Video 14.05.2021 | 12:05
İstanbul sahillerini istila eden deniz salyalarında yoğunluk arttı | Video 03:05
İstanbul sahillerini istila eden deniz salyalarında yoğunluk arttı | Video 14.05.2021 | 11:05
Yavru kedileri kurtarmak için seferber oldular | Video 02:57
Yavru kedileri kurtarmak için seferber oldular | Video 14.05.2021 | 11:38
Kadın pazarcıya önce dayak, sonra tehdit | Video 00:14
Kadın pazarcıya önce dayak, sonra tehdit | Video 14.05.2021 | 11:22
İstanbul'da annesini rehin alan şahıs polis eve girince balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı 02:42
İstanbul'da annesini rehin alan şahıs polis eve girince balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı 14.05.2021 | 08:53
Sarıyer’de denize girdiler, polisi görünce giyinemeden kaçtılar | Video 02:21
Sarıyer’de denize girdiler, polisi görünce giyinemeden kaçtılar | Video 14.05.2021 | 10:17
Filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi Ramazan Bayramı’nda da sürüyor | Video 05:38
Filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi Ramazan Bayramı’nda da sürüyor | Video 14.05.2021 | 10:07
Manisa'da yürek yakan olay... Boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtardı, kendisi boğuldu! 02:15
Manisa'da yürek yakan olay... Boğulma tehlikesi geçiren torunlarını kurtardı, kendisi boğuldu! 14.05.2021 | 08:54
Kozan'da Ateş gökkuşağı oluştu | Video 01:40
Kozan'da "Ateş gökkuşağı" oluştu | Video 14.05.2021 | 09:41
Bayburt’ta son bakırcılar zamana direniyor | Video 01:50
Bayburt’ta son bakırcılar zamana direniyor | Video 14.05.2021 | 09:05
Tartıştığı husumetlilerini av tüfeğiyle vurdu! 1 ölü, 1 yaralı 01:52
Tartıştığı husumetlilerini av tüfeğiyle vurdu! 1 ölü, 1 yaralı 14.05.2021 | 08:53
Benzin dökülüp yakılan dairede patlama | Video 04:31
Benzin dökülüp yakılan dairede patlama | Video 14.05.2021 | 09:05
İstanbul Arnavutköy'de bıçaklanarak öldürülen gencin yakınları, şüphelinin evine ateş açtı 04:25
İstanbul Arnavutköy'de bıçaklanarak öldürülen gencin yakınları, şüphelinin evine ateş açtı 14.05.2021 | 08:53

Bayramın ikinci günü Antalya’da yapılan rutin tam kapanma kontrollerinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kadın pes dedirtti. 15. kez ceza yediklerini ve hiçbir cezayı ödemeyeceklerini söyleyen kadınlardan fenomen olduğunu iddia eden Hilal Bayko, “1 yıl içerisinde 15 cezai işlemim oldu. Ödemedim, niye ödeyeyim. Hilal Bayko’yum ben, markayım” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde rutin kontrollerini gerçekleştiren polis ekipleri, durdurdukları araçtaki iki kadının sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini anlayınca, cezai işlem uygulamak üzere araçtan indirdi. Araçtan inen kadınlar, kısıtlamayı ihlal ettikleri yetmezmiş gibi söyledikleri sözlerle de pes dedirtti. Kadınlardan fenomen olduğunu iddia eden Hilal Bayko, 15. kez ceza yediklerini ve hiçbir cezayı ödemeyeceklerini belirterek pişman olmadığını söyledi.

"PARAM ÇOK SAVURMAK İSTEDİM"
Kısıtlama ihlali yapan Hilal Bayko, "Meşhur olalım sizin sayenizde. Pişman değilim bir daha olsa bir daha çıkarım. Gezmek için dışarı çıktım. Evde çok sıkıldım, gezeyim dedim. Biraz yasaklara karşı durmak istedim, biraz ceza yiyeyim dedim. Param çok böyle savurmak istedim. Sonra polisler beni tuttu, şimdi cezai işlem yapıyorlar. Umurumda mı? Değil. Güzel bir ceza mı? Çok güzel. Çünkü ödemeyeceğim. Tüm mal varlığım kardeşimin üzerine, o yüzden hiçbir ödeme yapmayacağım. 1 yıl içerisinde 15 cezai işlemim oldu. Ödemedim, niye ödeyeyim. Hilal Bayko'yum ben, markayım. Yedik cezaları gidiyoruz. Dışarı çıkacak mıyım? Yine çıkacağım, yine çıkacağım" diye konuştu.

"ALLAH SONUMU HAYIR ETSİN"
Hilal Bayko'nun aksine araçta olan diğer kadın Günal Kansova ise pişman olduğunu söyleyerek, "Vallahi pişman oldum. Benim şansıma peş peşe geldi. Daha önce de altın kaybettim, bugün de ceza yedim. Allah sonumu hayır etsin" şeklinde konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA