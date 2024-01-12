16 ilde yasadışı bahis operasyonu! 120 kişi yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-14" Operasyonunda 120 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
16 ilde yasadışı bahis operasyonu! 120 kişi yakalandı | Video 12.01.2024 | 09:06
00:41
E-5'te motosiklet kazası! Yola savruldu, kıl payı kurtuldu | Video 12.01.2024 | 08:38
02:08
Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı | Video 12.01.2024 | 08:38
02:37
Kamyon, ana yola çıkmak isteyen araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 11.01.2024 | 16:46
02:03
Kayıp olarak aranan şahsın cesedi boş arazide bulundu | Video 11.01.2024 | 16:44
00:42
Ankara'da 3 bin 759 adet tarihi obje ve 63 sikke ele geçirildi | Video 11.01.2024 | 16:25
00:08
Kıranlar suç örgütünün firari üyesi tutuklandı | Video 11.01.2024 | 14:21
00:22
Konuşacakmış gibi yaparak gülümseyip karnından vurdu | Video 11.01.2024 | 15:13
09:09
01:08
00:43
DEAŞ'a operasyon! 70 şüpheli yakalandı | Video 11.01.2024 | 15:14
00:12
03:14
Seçil Erzan’ın yargılanmasına yarın devam edilecek | Video 11.01.2024 | 12:46
02:23
Eyüpsultan’da park halindeki araç alev alev yandı | Video 11.01.2024 | 14:26
04:21
Sisin etkili olduğu Kapadokya böyle görüntülendi | Video 11.01.2024 | 14:17
01:31
Osmaniye'de ’Narkogüç’ operasyonunda 8 kişi tutuklandı | Video 11.01.2024 | 14:09
00:27
09:09
07:05