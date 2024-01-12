Video Yaşam 16 ilde yasadışı bahis operasyonu! 120 kişi yakalandı | Video
16 ilde yasadışı bahis operasyonu! 120 kişi yakalandı | Video

16 ilde yasadışı bahis operasyonu! 120 kişi yakalandı | Video

12.01.2024 | 09:06

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-14" Operasyonunda 120 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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