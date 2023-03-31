Video Yaşam 16 milyon 320 bin kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video
16 milyon 320 bin kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video

16 milyon 320 bin kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video

31.03.2023 | 10:02

Adana polisinin 16 milyon 320 bin kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirdiği operasyonda gözaltına alındığı 17 şüpheliden 2’si tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri şehre yüklü miktarda kaçak dolduruluş sigara ve makaron getirildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine eş zamanlı depolara baskın yapıp, durduğu araçlarda arama yaptı. Yapılan aramalarda 12 milyon 150 bin kaçak doldurulmuş sigara, 4 milyon 170 bin kaçak makaron, 11 bin 765 kaçak sigara ve 175 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Polis operasyonlarda 17 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüpheliler emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ümraniye’de anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu | Video 02:12
Ümraniye'de anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu | Video 31.03.2023 | 11:29
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 05:29
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 31.03.2023 | 11:26
Afyonkarahisar’da samanlık yangını: 300’e yakın balya küle döndü! | Video 01:07
Afyonkarahisar'da samanlık yangını: 300’e yakın balya küle döndü! | Video 31.03.2023 | 11:20
16 milyon 320 bin kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 01:12
16 milyon 320 bin kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video 31.03.2023 | 10:02
Karabük’te patlayan trafo alev alev yandı | Video 02:44
Karabük'te patlayan trafo alev alev yandı | Video 31.03.2023 | 10:02
Jandarmadan kimya fabrikasına sahte/kaçak içki operasyonu | Video 02:11
Jandarmadan kimya fabrikasına sahte/kaçak içki operasyonu | Video 31.03.2023 | 10:44
İki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:56
İki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 31.03.2023 | 10:45
Iğdır’da kar ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi | Video 01:35
Iğdır'da kar ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi | Video 31.03.2023 | 09:54
Siparişle uyuşturucu servisine operasyon: 3 tutuklama | Video 00:50
Siparişle uyuşturucu servisine operasyon: 3 tutuklama | Video 31.03.2023 | 09:54
Ümraniye’de hafriyat kamyonuyla makas attı; 14 bin lira ceza yedi | Video 01:18
Ümraniye'de hafriyat kamyonuyla makas attı; 14 bin lira ceza yedi | Video 31.03.2023 | 09:28
Erzincan’da kar ve tipiden 135 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 02:58
Erzincan’da kar ve tipiden 135 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 31.03.2023 | 08:47
Çiftçiden ders niteliğinde sözler! 7’li koalisyonu böyle tarif etti: Devletin etrafını sarmasına izin vermeyeceğiz | Video 02:15
Çiftçiden ders niteliğinde sözler! 7’li koalisyonu böyle tarif etti: "Devletin etrafını sarmasına izin vermeyeceğiz" | Video 31.03.2023 | 09:21
Avcılar’da plastik malzeme deposunda yangın | Video 01:46
Avcılar’da plastik malzeme deposunda yangın | Video 31.03.2023 | 08:25
Şanlıurfa’da terör operasyonunda 23 tutuklama | Video 01:28
Şanlıurfa'da terör operasyonunda 23 tutuklama | Video 31.03.2023 | 08:20
Mersin’de DEAŞ’a operasyon: 8 gözaltı kararı | Video 02:03
Mersin'de DEAŞ'a operasyon: 8 gözaltı kararı | Video 31.03.2023 | 08:18
Ankara’da mart ayının son gecesinde termometreler eksi 9’u gördü | Video 00:59
Ankara’da mart ayının son gecesinde termometreler eksi 9’u gördü | Video 31.03.2023 | 08:18
Rüzgarda hareket eden çöp konteyneri halk otobüsüne çarptı | Video 00:35
Rüzgarda hareket eden çöp konteyneri halk otobüsüne çarptı | Video 30.03.2023 | 22:53
Esra Erol 20 gündür kayıp olan Emre’yi buldu! Annenin feryadı stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu! | Video 24:04
Esra Erol 20 gündür kayıp olan Emre’yi buldu! Annenin feryadı stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu! | Video 30.03.2023 | 19:15
Kontrolden çıkan panelvan üst geçide çarparak durabildi: 2 yaralı | Video 02:05
Kontrolden çıkan panelvan üst geçide çarparak durabildi: 2 yaralı | Video 30.03.2023 | 16:41
Denizli’de feci kaza: Tur midibüsü otomobil ile çarpıştı; 1 ölü, 22’si alman turist 24 yaralı | Video 00:22
Denizli'de feci kaza: Tur midibüsü otomobil ile çarpıştı; 1 ölü, 22'si alman turist 24 yaralı | Video 30.03.2023 | 16:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA