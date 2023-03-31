16 milyon 320 bin kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirildi | Video
Adana polisinin 16 milyon 320 bin kaçak makaron ve doldurulmuş sigara ele geçirdiği operasyonda gözaltına alındığı 17 şüpheliden 2’si tutuklandı.
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