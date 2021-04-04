16 suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı kamerada | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:54
Palandöken geçidi ulaşıma açıldı | Video 04.04.2021 | 12:33
00:29
70 lira servis ücreti ödememek için kapıyı söküp tamirciye getirdi | Video 04.04.2021 | 12:33
05:37
Çekmeköy'de yol kavgası. Defalarca otobüsü tekmeledi | Video 04.04.2021 | 11:49
01:47
Diyarbakır'da kısıtlama saatinde mahalle düğünü kamerada | Video 04.04.2021 | 11:50
07:13
00:26
16 suç kaydı bulunan motosiklet hırsızı kamerada | Video 04.04.2021 | 11:55
06:23
Köpeğine çarpan motosiklet sürücüsünü sopayla dövdü | Video 04.04.2021 | 11:41
01:13
00:27
Çakmak gazı bomba gibi patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video 04.04.2021 | 11:04
02:52
00:51
Ölümden kurtaran manevra kamerada | Video 04.04.2021 | 10:37
01:57
Taksim’de valelerle sokakta kalan çocuğun kavgası kamerada | Video 04.04.2021 | 10:37
00:45
TEM Otoyolu’nda lüks otomobille makas terörü kamerada | Video 04.04.2021 | 10:37
00:20
Tır süren şoför direksiyonu bıraktı, ayağa kalktı oyun oynadı | Video 04.04.2021 | 10:37
01:20
İstanbul’da motosikletli kuryenin otomobile çarptığı anlar kamerada | Video 04.04.2021 | 10:05
00:56
Gaziosmanpaşa’da zehir taciri taksici yakalandı | Video 04.04.2021 | 10:05
01:23
01:26
Bursa’da uyuşturucu partisinde komaya giren genç hayatını kaybetti | Video 04.04.2021 | 08:53
00:56
Paramotorla uçarken yere çakıldı 04.04.2021 | 08:30
00:48
Motosikletli gençlerin tehlikeli sürüşü kamerada | Video 04.04.2021 | 08:31
Gaziantep’te 16 suç kaydı bulunan H.Ö.’nün bir binadan motosikleti çalması güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızlık olayı, Gaziantep'in Nizip ilçesi Eyüp Sultan Mahallesinde bulunan bir binada meydana geldi. 16 suç kaydı bulunan H.Ö. binaya gelerek girişte bulunan motosikleti alıp kaçtı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamersına yansırken, olayla ilgili çalışma başlatan polis hırsızlık olayını 16 suç kaydı bulunan H.Ö.'nün yaptığını tespit etti. Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanana H.Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi.