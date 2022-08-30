16 yaşındaki çocuk elinde kuru sıkı silahla sokak sokak dolaştı | Video

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Büyükçekmece’de eline aldığı kurusıkı silahla sokakta dolaşan 16 yaşındaki şahıs, bir vatandaşın çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler üzerine harekete geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakaladı. 16 yaşındaki çocuğun elinde silahı görenler bu kadarına da pes dedi.