16 yaşındaki çocuk izinsiz aldığı arabayla böyle kaza yaptı: 3 yaralı | Video
Tekirdağ Çorlu’da staj gördüğü firmaya ait izinsiz aldığı arabayla yola çıkan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı. Panelvan minibüsün devrildiği kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza sonrası devrilen panelvan minibüsün sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan D.V. ve hafif ticari aracın sürücüsü K.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan 16 yaşındaki sürücü belgesi olmayan K.K.'nin, staj gördüğü firmaya ait aracı izinsiz aldığı ve gezmeye çıktığı öne sürüldü.
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