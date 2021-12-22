Video Yaşam 16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldüren katil zanlısına müebbet hapis | Video
16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldüren katil zanlısına müebbet hapis | Video

16 yaşındaki genç kızı başından vurarak öldüren katil zanlısına müebbet hapis | Video

22.12.2021 | 11:41

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Kayseri’nin İncesu ilçesinde eğlenmek için gittiği arkadaşının evinde, pompalı tüfekle başından vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç kızın katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi.

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Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık B.A.(17) duruşma salonunda hazır bulunurken, tutuksuz sanık O.Ç. (16) duruşmada yer almadı. Ayrıca genç kızın babası ve taraf avukatları da duruşmada yer aldı. Sanıkların yaşının küçük olmasından dolayı duruşma kapalı olarak gerçekleşirken, cumhuriyet savcısı bir önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar etti ve tutuklu sanık B.A.'nın 'çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına, tutuksuz sanık O.Ç.'nin ise beraat kararı alması yönünde mütalaa verdi. Duruşmada yer alan tutuklu sanık B.A. suçlamaları ve mütalaayı kabul etmeyerek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık B.A. hakkında 'çocuğu kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verirken, sanık O.Ç. hakkında ise beraat kararı verdi.

OLAY
Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Bahçesaray Mahallesi TOKİ Konutları'nda gece saatlerinde iddiaya göre eğlenmek için arkadaşı O.Ç.'nin evine gelen B.A., pompalı tüfekle I.T.'yi başından vurdu. Evde bulunan diğer arkadaşları tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, I.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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