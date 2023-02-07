16 yaşındaki Şevval, enkazdan altından böyle çıkartıldı | Video
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Hatay’daki arama-kurtarma faaliyetlerine katılan Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 16 yaşındaki Şevval Deniz’i yıkılan binanın enkazından sağ olarak kurtardı.
Şiddetli depremler sonrası büyük bir yıkımın yaşandığı Hatay'da, yıkılan bir binanın enkazında çalışan Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gelen ses üzerine yoğunlaştığı bölgede saatler süren uğraş sonucu 16 yaşındaki Şevval'i sağ olarak kurtardı.
Enkazdan çıkarıldıktan sonra gözyaşlarına boğulan Şevval, kendisini kurtaran itfaiye erlerimizce sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü.
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