Video Yaşam 16 yaşındaki sürücü otomobil ile makas atarken ağaca çarptı: 3 yaralı | Video
16 yaşındaki sürücü otomobil ile makas atarken ağaca çarptı: 3 yaralı | Video

16 yaşındaki sürücü otomobil ile makas atarken ağaca çarptı: 3 yaralı | Video

28.07.2023 | 08:31

Konya'da 16 yaşında direksiyona geçerek makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Bosna Hersek Mahallesi istikametine seyir halinde olan 16 yaşındaki M.A.T. idaresindeki otomobil, seyir halindeki araçların arasında makas atması ve aşırı süratli olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motoru koparak savuruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan 15 yaşındaki E.C. ile 15 yaşındaki M.R.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan E.C. ile M.R.Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından hurdaya dönen araç emniyet otoparkına kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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