162 saat sonra enkazdan çıktı, “En büyük asker bizim asker” sloganlarıyla teşekkür etti | Video
Hatay’da enkazın altından 162.saatte kurtarılan 16 yaşındaki Ayşe hayata dönüp ışığa çıktığında kendisini kurtaran askerlere, “En büyük asker bizim asker” sloganlarıyla teşekkür etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve askeri ekipler depremin 162'nci saatinde 16 yaşındaki Ayşe, isimli kızı sağ olarak çıkardı.
UMKE ekiplerinin sedyeye aldığı küçük kız kendisini kurtaran ekiplere. "En büyük asker bizim asker" diye seslendi. Ekipler hem Ayşe'yi kurtardıklarına hem de Ayşe'nin sağlıklı olup slogan atmasına sevindiler.
Hastaneye kaldırılan Ayşe'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
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