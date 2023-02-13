Video Yaşam 163 saatin ardından gelen mutluluk objektiflere böyle yansıdı
163 saatin ardından gelen mutluluk objektiflere böyle yansıdı

163 saatin ardından gelen mutluluk objektiflere böyle yansıdı

13.02.2023 | 13:14

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay’da depremin ardından 163 saat enkaz altında kalan 77 yaşındaki vatandaş Kastamonu UMKE ekiplerinin 5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Kurtarma çalışmasının ardından ekiplerin sevinçleri objektiflere böyle yansıdı.

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6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Yıkıcı depremler 10 ilde büyük hasarlar meydana getirdi.

Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler tarafından büyük çalışma başlatıldı. Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine giden ekipler enkaz altından bir can çıkarabilmek için yoğun çaba sarf etti.

Kastamonu'dan Hatay'a giden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekipleri depremin ardından geçen 163 saatin sonucunda yeni bir mucizenin yaşanmasına vesile oldu. Hatay merkez Akevler Mahallesinde çöken bir apartmanın enkazında yaşam belirtisi tespit edilmesi üzerine UMKE ekipleri çalışma başlattı.

5 saatlik yoğun çalışmanın ardından 77 yaşında adının Ömer olduğu öğrenilen bir kişi sağ olarak çıkarıldı. Enkaz bölgesinde ilk müdahalesi yapılan depremzedenin 163 saat enkaz altında kalmasına rağmen sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi. Kurtarma çalışmasının ardından UMKE ekipleri enkazdan kurtardıkları vatandaş ile mutluluk pozu verdi. O anlar objektiflere böyle yansıdı.

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