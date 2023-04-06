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17 işçinin yaralandığı otobüs kazası kamerada | Video

17 işçinin yaralandığı otobüs kazası kamerada | Video

06.04.2023 | 14:40

Çanakkale’nin Biga ilçesinde sabah saatlerinde özel bir fabrikaya işçi götüren otobüsün devrildiği ve 17 işçinin yaralandığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, sabah saatlerinde Biga ilçesine bağlı Değirmencik Köyü girişinde meydana geldi. Özel bir fabrikaya işçileri taşıyan Süleyman Demirel idaresindeki otobüs fabrika girişinde devrildi. Kazada otobüste 17 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Biga Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

OTOBÜSÜN DEVRİLDİĞİ AN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Otobüs kazası ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, özel bir fabrikaya işçi getiren otobüs fabrika girişinde devrilerek, metrelerce sürüklendi. Otobüsün devrildiği ve sürüklendiği sırada fabrika girişinde yol kenarında yürüyen diğer işçilerinde kaçarak uzaklaştığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

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