17 işçinin yaralandığı otobüs kazası kamerada | Video
Çanakkale’nin Biga ilçesinde sabah saatlerinde özel bir fabrikaya işçi götüren otobüsün devrildiği ve 17 işçinin yaralandığı kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
OTOBÜSÜN DEVRİLDİĞİ AN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Otobüs kazası ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, özel bir fabrikaya işçi getiren otobüs fabrika girişinde devrilerek, metrelerce sürüklendi. Otobüsün devrildiği ve sürüklendiği sırada fabrika girişinde yol kenarında yürüyen diğer işçilerinde kaçarak uzaklaştığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
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