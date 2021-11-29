17 kişilik minibüse 30 düzensiz göçmen bindirdiler | Video

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmenlere yönelik düzenlediği operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Göçmen kaçakçıları, 17 kişi kapasiteli minibüse 30 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni bindirerek balık istifi şeklinde yolculuk yaptırdı.

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri İran üzerinden Ağrı ve Van üzerinden Türkiye'ye kaçak giriş yapmaya çalışan, kimlik ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

BALIK İSTİFİ ŞEKLİNDE YOLCULUK

Ekiplerin çalışmaları neticesinde yasadışı yollarla Kırıkkale'den yola çıkarak İstanbul'a gitmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsü durdurdu. Ekiplerin içini kontrol ettiği 17 kişilik minibüsün koltuklar haricinde orta koridor ve arka bagaj kısmında pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 30 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulundu. Düzensiz göçmenlerin adeta balık istifi edilmiş halde seyahat ettikleri ortaya çıktı.

ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Minibüs şoförü S.B. ve organizatör gözaltına alındı. Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne getirilen 30 düzensiz göçmen ise kişisel ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Ankara Emniyeti'nde ifadesi alınan organizatör, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.