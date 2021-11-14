Video Yaşam 17 kişilik minibüse 38 düzensiz göçmen bindirdiler! Balık istifi 16 saat yolculuk
17 kişilik minibüse 38 düzensiz göçmen bindirdiler! Balık istifi 16 saat yolculuk

17 kişilik minibüse 38 düzensiz göçmen bindirdiler! Balık istifi 16 saat yolculuk

14.11.2021 | 12:16

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Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmenlerle mücadelesi aralıksız devam ediyor. Göçmen kaçakçıları, 17 kişi kapasiteli minibüse 38 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni bindirerek Diyarbakır’dan Ankara’ya 16 saat boyunca balık istifi şeklinde yolculuk yaptırdı.

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Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri İran üzerinden Ağrı ve Van illerini kullanarak Türkiye'ye kaçak giriş yapmaya çalışan, kimlik ve pasaportları bulunmayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekiplerin ulaştığı istihbarat verileri doğrultusunda yapılan çalışmalarda; yasadışı yollarla Diyarbakır'dan yola çıkarak Ankara'ya giriş yapan düzensiz göçmenlerin minibüs ile taşıdığı tespit edildi. Ekipler; Yeni Niğde-Ankara Otoyolu üzerinde Gölbaşı giriş istikametinde bir minibüs ve ona öncülük eden aracı durdurdu.

Ekiplerin içini kontrol ettiği minibüslerde koltuklar haricinde orta koridor ve arka bagaj kısmında pasaportları ve kimlik belgeleri olmayan 38 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulundu. Düzensiz göçmenlerin adeta balık istifi edilmiş halde 16 saat boyunca seyahat ettikleri ortaya çıktı.

2 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Minibüs şoförü H.Y. isimli organizatör ve öncü araç sürücüsü A.A. gözaltına alındı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne getirilen 38 düzensiz göçmen ise kişisel ihtiyaçlarının giderilmesinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Ankara Emniyeti'nde ifadesi alınan 2 organizatör, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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