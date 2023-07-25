17 yaşındaki çocuğun başına silah dayayıp öldüresiye dövdüler! O anlar kamerada | Video
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kavga ettiği çocuğun yakınları tarafından darp edilen 17 yaşındaki çocuk, kafasına aldığı silah kabzası darbeleriyle yaralandı. Yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, darbedilen genç, korku dolu anlar yaşadığını ve adli kontrolle serbest kalan kişilerin tutuklanmasını istediğini söyledi.
KIRAATHANEDE DARP ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Ağabeyinin kendisini çağırması üzerine kıraathaneye giden Resul Ayhan, burada kendisini bekleyen yaklaşık 10 kişilik grubu görünce neye uğradığını şaşırdı. Otomobilden inen 35 - 40 yaşlarında kişiler tarafından darbedildiğini söyleyen Ayhan, kendisine saldıranlardan 2 kişinin de silah çektiğini, kafasına dayadıklarını ve silah kabzasıyla kafasına vurularak dövüldüğünü iddia etti. Kıraathanedeki saldırı anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, görüntüde darp ve silah çekme anı yer aldı.
ŞÜPHELİLER SERBEST
Kendisi ve kuzenlerinin saldırıya uğramasının ardından hastaneye giderek darp raporu alan Resul Ayhan, kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu. Kavga ettiği P.G. ve R.G.'nin babası olan Ü.G. ile, yine Ü.G.'nin tanıdıkları tarafından saldırıya uğradığını söyleyen Resul Ayhan, şüphelilerden şikayetçi olurken, şüpheliler sevk edildikleri savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"SİLAHIN MERMİSİNİ NAMLUYA VERİP, KAFAMA DAYADILAR"
Yaşadığı kabus gibi anları anlatan 17 yaşındaki Resul Ayhan, "Kuzenimle birlikte yürüyüş yaparken daha önce tanımadığımız 2 kişi motosikletle yanımızdan geçerken bize sataştı. Sonra biz de cevap verince indiler ve kavga çıktı. Çevredekiler bizi ayırdı ve onlar da motosikletlerine binip gittiler. Sonra ağabeyim beni arayıp kiminle kavga ettiğimi sordu ve beni güvende olmam için kuzenimin işlettiği kıraathaneye çağırdı. Ben oraya gittiğimde 2 otomobil vardı kıraathanenin önünde. Muhtemelen oranın boşalmasını beklemişler. Oraya gittiğimde kıraathaneyi işleten kuzenime beni soruyorlardı. Bana 'Resul sen misin?' diye sordular ve sonra arabadan inen, bizim daha önceden kavga ettiğimiz çocuklar da bizi işaret etti. Ondan sonra o kişiler silahlarını çekerek bizim üstümüze geldiler. Kuzenimle beni darbettiler ve silahı kafamıza dayadılar. Ben yere düşünce tekme, yumruk ve sandalyeyle vurup yaraladılar. Silahın mermisini namluya verip, kafama dayayıp sıkmakla tehdit etti. Daha sonra silahla kafama vurdular" dedi.
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