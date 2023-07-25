17 yaşındaki çocuğun başına silah dayayıp öldüresiye dövdüler! O anlar kamerada | Video 25.07.2023 | 11:49 İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kavga ettiği çocuğun yakınları tarafından darp edilen 17 yaşındaki çocuk, kafasına aldığı silah kabzası darbeleriyle yaralandı. Yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, darbedilen genç, korku dolu anlar yaşadığını ve adli kontrolle serbest kalan kişilerin tutuklanmasını istediğini söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 5 Temmuz akşam saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Ulucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Resul Ayhan, kuzeni Kamuran Ayhan ile yolda yürüdüğü esnada motosikletle yoldan geçen kendi yaş grubundaki P.G. ve R.G. ile tartıştı. Laf atma yüzünden iddia edilen kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken, iki taraf da ayrıldı. Daha sonra Resul'un ağabeyi, telefonla arayarak kavga ettiği çocukların büyüklerinin kendisini aradığını söyledi ve güvende olması için Resul'ü kuzenlerinin işlettiği kıraathaneye çağırdı.Ağabeyinin kendisini çağırması üzerine kıraathaneye giden Resul Ayhan, burada kendisini bekleyen yaklaşık 10 kişilik grubu görünce neye uğradığını şaşırdı. Otomobilden inen 35 - 40 yaşlarında kişiler tarafından darbedildiğini söyleyen Ayhan, kendisine saldıranlardan 2 kişinin de silah çektiğini, kafasına dayadıklarını ve silah kabzasıyla kafasına vurularak dövüldüğünü iddia etti. Kıraathanedeki saldırı anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, görüntüde darp ve silah çekme anı yer aldı.Kendisi ve kuzenlerinin saldırıya uğramasının ardından hastaneye giderek darp raporu alan Resul Ayhan, kendisini darbedenlerden şikayetçi oldu. Kavga ettiği P.G. ve R.G.'nin babası olan Ü.G. ile, yine Ü.G.'nin tanıdıkları tarafından saldırıya uğradığını söyleyen Resul Ayhan, şüphelilerden şikayetçi olurken, şüpheliler sevk edildikleri savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Yaşadığı kabus gibi anları anlatan 17 yaşındaki Resul Ayhan, "Kuzenimle birlikte yürüyüş yaparken daha önce tanımadığımız 2 kişi motosikletle yanımızdan geçerken bize sataştı. Sonra biz de cevap verince indiler ve kavga çıktı. Çevredekiler bizi ayırdı ve onlar da motosikletlerine binip gittiler. Sonra ağabeyim beni arayıp kiminle kavga ettiğimi sordu ve beni güvende olmam için kuzenimin işlettiği kıraathaneye çağırdı. Ben oraya gittiğimde 2 otomobil vardı kıraathanenin önünde. Muhtemelen oranın boşalmasını beklemişler. Oraya gittiğimde kıraathaneyi işleten kuzenime beni soruyorlardı. Bana 'Resul sen misin?' diye sordular ve sonra arabadan inen, bizim daha önceden kavga ettiğimiz çocuklar da bizi işaret etti. Ondan sonra o kişiler silahlarını çekerek bizim üstümüze geldiler. Kuzenimle beni darbettiler ve silahı kafamıza dayadılar. Ben yere düşünce tekme, yumruk ve sandalyeyle vurup yaraladılar. Silahın mermisini namluya verip, kafama dayayıp sıkmakla tehdit etti. Daha sonra silahla kafama vurdular" dedi.