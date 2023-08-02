17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü habersiz aldığı otomobille kaza yaptı: 2 yaralı | Video
Tekirdağ’da 17 yaşındaki genç, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza geçirdi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası savrulan otomobil park halindeki kamyona çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan sürücü A.S.'nin arkadaşları S.S. ve A.Ş. yaralandı. Yaralı iki genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü A.S.'nin sürücü belgesinin olmadığı ve otomobili ailesinden habersiz aldığı ortaya çıktı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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