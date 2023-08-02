Video Yaşam 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü habersiz aldığı otomobille kaza yaptı: 2 yaralı | Video
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü habersiz aldığı otomobille kaza yaptı: 2 yaralı | Video

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü habersiz aldığı otomobille kaza yaptı: 2 yaralı | Video

02.08.2023 | 13:17

Tekirdağ’da 17 yaşındaki genç, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza geçirdi. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Alipaşa Mahallesi Ahmet Hamdi Gürpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. E.Y. yönetimindeki hafif ticari araç ile Aydın Sokak'ta seyreden A.S. (17) idaresindeki otomobil yol ayrımında çarpıştı.

Kaza sonrası savrulan otomobil park halindeki kamyona çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan sürücü A.S.'nin arkadaşları S.S. ve A.Ş. yaralandı. Yaralı iki genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü A.S.'nin sürücü belgesinin olmadığı ve otomobili ailesinden habersiz aldığı ortaya çıktı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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