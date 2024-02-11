17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü polisin elinden kaçmak için yapmadığını bırakmadı | Video
Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polisin takibi sonucunda yakalandı. Polisin motosikletiyle önünü kesip durdurduğu motosiklet sürücüsü, yine kaçmaya çalışınca polis zor anlar yaşadı. Bir eliyle kendi motosikletini tutmaya çalışan polisin, diğer eliyle ensesinden yakaladığı motosikletliyi bırakmayıp durdurmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.
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