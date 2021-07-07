Video Yaşam 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yayaya çarpıp dükkana daldı | Video

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yayaya çarpıp dükkana daldı | Video

17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yayaya çarpıp dükkana daldı | Video
07.07.2021 | 08:39

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Sultanbeyli’de direksiyon başına geçen 17 yaşındaki çocuk önce vatandaşa ardından yol kenarında bulunan dükkana çarptı. Meydana gelen feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, dün Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ehliyeti olmayan sürücüsü Mazlum Bozdemir (17), aracıyla seyir halinde olduğu esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada yolun karşısına geçen Yusuf T. isimli vatandaşa çarptı. Yusuf T. çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, sürücü Bozdemir ise yol üzerindeki bir dükkana çarparak durabildi.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri ehliyetsiz sürücü ve araç içerisinde bulunan 2 kişiyi ifadeleri almak üzere karakola götürürken, sağlık ekipleri ise kaza sonrası yaralanan vatandaşı hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÖNCE ADAMA SONRA DÜKKANA ÇARPTI"
Kazaya ilişkin konuşan çevre esnafından Mehmet Ali Ek, "Yusuf Amca karşıdan karşıya geçerken içerisinde 3 gencin bulunduğu araç önce adama sonra dükkana çarptı. Ambulansa haber verdik. Yaralı olan vatandaşı hastaneye kaldırdılar. Aracın çarptığı dükkanında camları falan kırıldı. Araç sürücülerini de polis alıp götürdü. Burası trafik yoğunluğunun olduğu bir yer. Çok sayıda kaza yaşanıyor" diye konuştu.

"SÜRÜCÜ 17 YAŞINDA"
Kaza esnasında olay yerinde bulunan bir diğer vatandaş Berkay Karaman, "Araç sürücüsü 17 yaşındaymış. Ehliyeti bile yok. Aracın çarptığı dükkan dayıma ait. Araç dükkanın yarısına kadar giriyor. Dükkan içerisinde bulunan küçük kuzenim kazadan kıl payı kurtuldu. Araç biraz daha içeriye girseydi. O da yaralanacaktı" dedi.

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