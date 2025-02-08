17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı voleybolcu kız yaşam savaşı veriyor! Feci kaza kamerada | Video
Bursa'da kuzeniyle birlikte voleybol maçına giden 14 yaşındaki kız, 17 yaşındaki sürücünün kamyonetle çarpmasıyla ağır yaralandı. 6 gündür yaşam mücadelesi veren genç kızın yakınları hastane önünde umutlu bekleyişini sürdürürken, acılı baba, "İçimiz yanıyor. Adalet yerini bulsun. Kızım kan revan içinde buldum. Sürücüden çok bu çocuğa aracı verenlerin en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.
"KIZIMI KAN REVAN İÇİNDE BULDUM"
Hayati tehlikesi bulunan Semanur'un yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi devam ederken, hastanenin önünden bir an ayrılmayan baba Sinan Akdere, "Cumartesi bana bir telefon geldi. Kızımın kaza yaptığını duyunca şok geçirdim. Olay yerine yakındım, hemen oraya gittim. Kızımı kan revan içinde gördüm. Ambulansa bindirip hemen hastaneye geldik. Çocuğum günlerdir yaşam mücadelesi veriyor" diye konuştu.
"ABİSİ YALAN SÖYLÜYOR"
Sözlerine devam eden Akdere, "Bu çocuktan daha çok abisinden şikayetçiyim. Abisi 'aracı benden kaçırdı' diye yalan söylüyor. Ceza almamak için böyle yapıyor. Benim yüreğim yandı. Ben adalete güveniyorum. Bu sürücünün bu aracı daha önce kullandığı ortada. Geçmişe yönelik kamera çalışması yapılırsa, 17 yaşındaki bu çocuğun daha önce de abisinden aracı alıp kullandığı ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
"100 KİLOMETRE HIZLA GİDİYOR"
Yeğenin kaza yaptığı yere gelen dayısı Şahin Tanyeli, "Esnaf arkadaşların güvenlik kamerasında sürücünün en az 80-100 kilometre hız arasında gittiği belli. Yani burası okul bölgesi. Eğer okul saatinde bu kişi buradan geçseydi yüzlerce öğrenciyi ezebilirdi. Zaten kameralarda belli, tümsekten uçarak geliyor" dedi.
"BU ÇOCUĞA SERVİS ÇEKTİRİYORLAR"
Kaza yerinde konuşan dayı Tanyeli, "Bu kişiler konfeksiyon işleriyle uğraşıyor. Bu sürücünün bu araçla servis çektiği belli. Fakat abisi ceza almamak için yalan söylüyor. Biz ikisinden de şikayetçiyiz. Günlerdir hepimiz hastane önünden ayrılmıyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz" diye konuştu.
Öte yandan, 17 yaşındaki sürücü tutuklanırken, abisi ise aracın kendisinden habersiz alındığını iddia ediyor.
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