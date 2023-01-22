Video Yaşam 17 yaşındaki genci hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
17 yaşındaki genci hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

17 yaşındaki genci hayattan koparan kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

22.01.2023 | 10:38

Sakarya'da motosiklet ile servis otobüsünün çarpışması neticesinde 17 yaşındaki gencin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Hendek'e bağlı Yeni Mahalle mevkiinde 15 Ocak'ta meydana gelen kazada, plaka ve sürücüsü öğrenilemeyen servis otobüsü ile Eyüp Uzunoğlu (17) idaresindeki motosiklet çarpışmış, çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Uzunoğlu ağır yaralanmıştı. 17 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Uzunoğlu'nun cenazesi, 16 Ocak Pazartesi günü Kırktepe Mahallesi Cami'de kılınan namazın ardından defnedilmişti.

KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, 17 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletli Eyüp Uzunoğlu'nun karşı yöne geçmeye çalıştığı esnada servis otobüsü ile çarpışması, metrelerce sürüklenmesi ve kazayı görenlerin koşuşturması yer alıyor.

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