Video Yaşam 17 yaşındaki kızı tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen baba toprağa verildi | Video
17 yaşındaki kızı tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen baba toprağa verildi | Video

17 yaşındaki kızı tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen baba toprağa verildi | Video

18.12.2022 | 15:15

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Çanakkale’de dün evinde uyuduğu sırada 17 yaşındaki kızı B.P. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen 50 yaşındaki Erdinç Pehlivan, Şehitler Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.P. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Cevatpaşa Mahallesi Ezineli Salih Efendi Sokak üzerinde bir evde dün sabah saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, annesi ve babası ayrı olan B.P., annesiyle kaldığı evden ayrılarak Cevatpaşa Mahallesinde oturan babası Erdinç Pehlivan'ın evine geldi. İddiaya göre, B.P. uykuda olan babası Erdinç Pehlivan'ı göğsünden bıçakladı.

Kanlar içinde kalan Erdinç Pehlivan olay yerinde hayatını kaybetti. Babasını bıçaklayan B.P., 112 Çağrı Merkezini arayarak durumu anlattı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Erdinç Pehlivan'ın öldüğünü tespit etti. Polis tarafından gözaltına alınan B.P. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan B.P. adliyeye sevk edildi. B.P. Savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evinde uyuduğu sırada 17 yaşındaki kızı B.P. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülen Erdinç Pehlivan, Şehitler Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Erdinç Pehlivan'ın Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Belde Belediyesi'ne ait şirkette çalıştığı öğrenildi.

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