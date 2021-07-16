17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki dini nikahlı eşini öldürdü | Video
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Balıkesir’de 17 yaşındaki dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi, Maşat Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. S.Y. (17) ve dini nikahlı yaşı küçük eşi M.A. (16) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Yaşanan kavga sonrası S.Y., M.A.'yı bıçak ile yaralayıp olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı halde Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan M.A., ilk müdahalenin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisine sevk edildi. Ameliyata alınan M.A., kurtarılamadı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan şüpheli S.Y. nöbetçi savcı talimatıyla gözaltına alındı.S.Y. hakkında herhangi bir uzaklaştırma kararı bulunmadığı öğrenildi. Katil Zanlısı S.Y. emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Edremit Adliyesine sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.