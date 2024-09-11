17 yaşındaki lise öğrencisinin okulun ilk gününde öldüğü feci kaza kamerada | Video
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 17 yaşındaki lise öğrencisi Melik Necati Mağaralı hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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