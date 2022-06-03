Video Yaşam 17 yaşındaki otizmli çocuk sedyede kabusu yaşadı! O günden beri ellerini kullanamıyor! | Video
17 yaşındaki otizmli çocuk sedyede kabusu yaşadı! O günden beri ellerini kullanamıyor! | Video

17 yaşındaki otizmli çocuk sedyede kabusu yaşadı! O günden beri ellerini kullanamıyor! | Video

03.06.2022 | 15:58

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bolu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu 11 gözaltı | Video 01:22
Bolu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu 11 gözaltı | Video 03.06.2022 | 13:17
Jandarmadan sahte deterjan imalathanesine baskın | Video 01:08
Jandarmadan sahte deterjan imalathanesine baskın | Video 03.06.2022 | 15:19
17 yaşındaki otizmli çocuk sedyede kabusu yaşadı! O günden beri ellerini kullanamıyor! | Video 04:46
17 yaşındaki otizmli çocuk sedyede kabusu yaşadı! O günden beri ellerini kullanamıyor! | Video 03.06.2022 | 15:58
Laleli’de savaş meydanlarını aratmayan kavga kamerada | Video 06:18
Laleli’de savaş meydanlarını aratmayan kavga kamerada | Video 03.06.2022 | 15:50
Döviz bürosunda bin euro fazladan alan müşteri parayı geri getirdi | Video 02:34
Döviz bürosunda bin euro fazladan alan müşteri parayı geri getirdi | Video 03.06.2022 | 14:37
Acil durum müdahale timinden nefes kesen operasyon | Video 05:15
Acil durum müdahale timinden nefes kesen operasyon | Video 03.06.2022 | 14:37
Samsun’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:36
Samsun’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video 03.06.2022 | 13:17
Tır dorsesinden 81 kaçak göçmen çıktı | Video 00:39
Tır dorsesinden 81 kaçak göçmen çıktı | Video 03.06.2022 | 14:16
40 bin nüfuslu Çınarcık’a 1 milyon turist bekleniyor | Video 05:53
40 bin nüfuslu Çınarcık'a 1 milyon turist bekleniyor | Video 03.06.2022 | 12:57
Lüks otomobilin takla attığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:26
Lüks otomobilin takla attığı anların kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 03.06.2022 | 12:57
3 kişinin yaralandığı arazi kavgasının görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:21
3 kişinin yaralandığı arazi kavgasının görüntüsü ortaya çıktı | Video 03.06.2022 | 12:57
Kastamonu’da araçlar toz içinde kaldı, sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu | Video 06:13
Kastamonu’da araçlar toz içinde kaldı, sürücüler oto yıkamacıların yolunu tuttu | Video 03.06.2022 | 12:38
Başakşehir’de inşaat alanında göçük: 1 işçi öldü | Video 02:51
Başakşehir’de inşaat alanında göçük: 1 işçi öldü | Video 03.06.2022 | 12:38
İnşaatı denetlerken ölümden döndü! Düştüğü yerden vinçle kurtarıldı | Video 02:05
İnşaatı denetlerken ölümden döndü! Düştüğü yerden vinçle kurtarıldı | Video 03.06.2022 | 12:38
Niğde’de yağ fabrikasında yangın | Video 01:48
Niğde'de yağ fabrikasında yangın | Video 03.06.2022 | 12:26
Müge Anlı SON BÖLÜM | 3 Haziran 2022 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 11:17
Müge Anlı SON BÖLÜM | 3 Haziran 2022 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 03.06.2022 | 12:17
Bira kutusunun içine sakladığı uyuşturucuyla yakalandı | Video 00:20
Bira kutusunun içine sakladığı uyuşturucuyla yakalandı | Video 03.06.2022 | 12:19
Hindistanlı kadınlar suya erişebilmek için hayatlarını riske atıyor | Video 00:13
Hindistanlı kadınlar suya erişebilmek için hayatlarını riske atıyor | Video 03.06.2022 | 12:14
Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı | Video 00:52
Otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı | Video 03.06.2022 | 11:39
Sarıyer’de ambulans şoförünün dikkati olası faciayı önledi | Video 02:39
Sarıyer'de ambulans şoförünün dikkati olası faciayı önledi | Video 03.06.2022 | 11:34

İZMİR'de rahatsızlanınca Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen otizmli Emirhan Özkan'ın (17), fiziksel tespit uygulaması ile 10 saat boyunca sedyeye bağllı kaldığı, bu süre içerisinde doktor ve hemşireler tarafından kontrol edilmediği öne sürüldü. Baba Uğur Özkan (50), uzun süre bağlı kaldığı için oğlunun vücudunda yaralar oluştuğunu ve ellerini halen eskisi gibi kullanamadığını söylerken, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Rektörlüğü yetkilileri, konuyla ilgili inceleme başlatacaklarını bildirdi. Psikolog Şenel Karaman fiziksel tespit uygulamasının özel çocuklar için de uygulandığını belirterek, ?Tespit süresini belirlemek oradaki sorumlu hekimin görevidirö dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmir'de yaşayan Uğur Özkan ve Elif Özkan (47) çiftinin otizmli ve yüzde 90 engelli oğlu Emirhan 11 Mayıs günü rahatsızlanınca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde beklerken, hareketli olması nedeniyle el, ayak ve karın bölgesinden yatağa bağlandı. Yatarak tedavi gören hastaların kendilerine, diğer hastalara veya hastane çalışanlarına yönelik zarar verici davranışlarına engel olmak amacıyla yapılan fiziksel tespit uygulanmasına yaklaşık 10 saat maruz kalan Emirhan'ın vücudunda yaralar oluştu. Baba Uğur Özkan, 20 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayetini iletti.

'O GÜNDEN BERİ ELLERİNİ KULLANAMIYOR'
Uğur Özkan, oğlunu idrarında kanama gibi şikayetleri üzerine Ege üniversitesi Çocuk Acil'e götürdüğünü belirterek, şunları söylediRahatsızlığının ne olduğunu tespit etmek için bazı tahliller yapıldı. Yerinde durmadığı için en az 2, 3 adet sakinleştirici ilaç verdiler. İğne yapıldı ama hareketli olduğu için saat 20.00 civarında 'tespit' adı verilen bağlama yöntemi kullanıldı. Yatağa yatırıldı, iki el, göbek ve ayaklarından hasta bakıcı tarafından sıkıca bağlandı. Fakat saat 06.00'ya kadar, ne akşamki nöbetçi doktor ne hemşire ne de oğlumu bağlayan hasta bakıcı tarafından tespit gevşetilmedi. O günkü nöbetçi doktor Umut Bey'in yanına gidip, oğlumun yaklaşık 10 saattir bağlı olduğunu söyledim. 'Uykusu var ama tespit bağlaması nedeniyle rahatsız olduğundan uyuyamıyor. Lütfen bunu açın' dedim. Bunun üzerine bağları çözüldü, göbek, el ve ayaklarının kan içinde kaldığını gördüm. 13 Mayıs'ta saat 12.00'de taburcu edildik. Tam 3 hafta geçti. Oğlum o günden beri ellerini kullanamıyor. Bardağını tutup su içmekte bile güçlük çekiyor.Otizmli oğlunun rahatsızlığı nedeniyle çok hareketli bir çocuk olduğunu kaydeden Özkan, Bağlanmasının sebebi çok hareketli olması. Ama bizim de basiretimiz bağlandı. Anne, baba olarak yanındaydık. Sabaha kadar kimse yanımıza uğramadı. Taburcu edildikten sonra çocuğun ellerini kullanamadığını gördüm. 3 haftalık sürede eski haline dönemedi. CİMER'e şikayetimi yaptım. Biz onu zorluklarla büyüttük. Hastanede bize özel olduğumuz kesinlikle hissettirilmedi. Özel ailelere farklı bir uygulama yapılmalı diye konuştu.

'TOPARLAMASI UZUN SÜREBİLİR'
Emirhan'ın özel eğitim öğretmeni Hasibe Güler de öğrencisinde 11 Mayıs'tan bu yana önemli değişiklikler gözlediklerini kaydederek, şöyle konuştu Otizmli çocukların geneli hareketlidir, ellerini çok kullanırlar. Emirhan makas kullanmayı yaklaşık 1,5 sene önce öğrendi. Özel çocuklara bir beceriyi öğretmek uzun zaman alır. Bu beceriyi tam kazanmışken şimdi ne meyvesini yiyebiliyor ne yemeğini kendisi yiyebiliyor ne de tişörtünü çıkartabiliyor. Giyinme soyunma becerilerine çalışıyorduk. Çok güzel ilerliyorduk 3 hafta öncesine kadar. 10 gündür yeni yeni toparlanıyor. Özel çocuklarda bu tip durumlar travmaya neden olabilir. Bunun süresi ailesi ve bizim yaklaşımımıza bağlı değişebilir. Zorlarsak korkup hiç yapmayabilir. Toparlaması uzun zaman alır. Ona karşı biraz daha sakin olmalıyız. Makas kullanmaya çalışıyoruz sınıfta eliyle itiyor. Onu, 'acımayacak' diye telkin ederek sakinleştirmeye çalışıyoruz. Yaralarına krem sürüp, masaj yapıyor ve onu yumuşak hareketlerle alıştırmaya çalışıyoruz. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Rektörlüğü yetkilileri, konuyla ilgili inceleme başlatacaklarını bildirdi.

'TESPİTİN SÜRESİNİ SORUMLU HEKİM BELİRLER'
Tespit uygulamasının tedavi merkezlerindeki bazı hastalar için zorunlu olduğunu ifade eden psikolog Şenel Karaman da bu uygulamanın süresinin ise sorumlu hekimin inisiyatifinde olduğunu belirterek, şunları söyledi Tedavi merkezlerinin bazı kuralları var. Hem hastaların hem orada çalışanların güvenliğini sağlamak zorundalar. Bunun için yıllar içinde oluşmuş bazı gelenekler ve yöntemler var. Bunlardan biri de tespit uygulamasıdır. Bunu yapmak zorundalar çünkü intihar riskiyle gelenler, etrafa saldıranlar ve kendisini kontrol etmekte zorlanan bazı hastalar var. Onlar için bir müdahalede bulunmak durumundalar. Bu müdahaleyi yapanlar için de travmatik bir durum söz konusu. Bir hastayı zorla tutmaya çalışıyorlar ve bu sürede hasta zarar görebiliyor. O insanlar bu yaptıkları işten dolayı bir travma yaşıyorlar. Buna maruz kalan hasta ve yakınları için de aynı travmatik durum söz konusu. Özel çocukların fiziksel olarak örselenmiş olması travmatik bir durum. Ama bir tedavi merkezinde hastanın kendini kontrol etmesiyle ilgili bir yöntemden bahsediyoruz. Ailenin duyarlılığını anlayabiliyorum ama oradaki personel için de yardım etmenin zorluğu diğerini kontrol etmek olabilir. Tespit süresini belirlemek oradaki sorumlu hekimin görevidir. Onun gözlemine göre bu süre devam eder. Bu uygulamayı bir süreye tabi tuttuğunuzda işin doğasını bozmuş oluruz.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA