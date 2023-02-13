177. saatte yeni mucize! Baba ve oğlu enkazdan sağ çıkarıldı | Video

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı illerden biri olan Adıyaman’da 177’inci saatte bir baba ve oğlu enkazdan sağ çıkarıldı.