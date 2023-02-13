178 saat sonra bir mucize daha! 4 yaşındaki Miray böyle kurtarıldı | Video

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem sonrası Adıyaman'da enkaz altında kalan bir 4 yaşındaki Miray enkazdan 178 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.