18 ilde yakalandılar… 132 gözaltı var | Video
İstanbul merkezli 18 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 132 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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