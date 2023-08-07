18 iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı | Video
Adana’da sabah saatlerinde geri dönüşüm fabrikasında başlayıp 18 iş yerine daha sıçrayan yangın 7 saat sonra kontrol altına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:55
18 iş yerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı | Video 07.08.2023 | 13:04
03:43
00:30
00:22
Asker eğlencesinde havaya rastgele ateş ettiler! O anlar kamerada | Video 07.08.2023 | 09:56
01:16
Peçetelere emdirilmiş 50 milyon TL değerinde uyuşturucu yakalandı | Video 07.08.2023 | 12:34
03:53
Kazada yaralanan kızını gören anne bayıldı | Video 07.08.2023 | 10:46
01:29
Bir adreste ele geçirildi… Piyasa değeri 2.8 milyon lira… | Video 07.08.2023 | 12:28
05:46
07:13
Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için Van Gölü’ne girdi | Video 07.08.2023 | 10:51
01:08
Elazığ’da akıl almaz seyahat kamerada | Video 07.08.2023 | 10:43
00:32
Araçlarında uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı | Video 07.08.2023 | 10:38
02:22
00:35
Eve döndüklerinde oğullarının cansız bedeniyle karşılaştılar! | Video 07.08.2023 | 10:01
01:55
Kontrolden çıkan araç kafeye daldı! O anlar kamerada | Video 07.08.2023 | 10:01
00:36
Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 07.08.2023 | 09:31
02:31
Tomruk yüklü tıra minibüs çarptı: 1 ölü, 20 yaralı | Video 07.08.2023 | 09:25
03:26
Adana'da iki fabrikada yangın çıktı! Alevler gökyüzünü kapladı | Video 07.08.2023 | 09:25
02:29
Beyoğlu’nda silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 07.08.2023 | 09:25
05:51
Zonguldak'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 11 yaralı | Video 07.08.2023 | 09:24
04:43
Maltepe’de ticari araç alev alev yandı | Video 07.08.2023 | 09:24