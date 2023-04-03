18. yüzyılda yapılan caminin eski taş minaresi depremde yıkıldı, beton minaresi ayakta kaldı | Video
Kahramanmaraş’ın kültür varlıkları arasında bulunan Şazibey Camii’nin taş minaresi depremde yıkılırken, sonradan yapılan beton minaresi ise ayakta kalmayı başardı.
Şazibey Mahallesi sakinlerinden biri olan ve saatçi dükkanı işleten Ali Kalaycı, "Bu görmüş olduğunuz camimizin ufak ve tarihi minaresi deprem sonrası yıkıldı. Minare eski olduğundan dolayı yıkıma uğradı. Yeni minare yapıldı ve yanına da yurt yapıldı bunların hepsi sağlam duruyor. Orası eski oluşundan dolayı yaşanan sallantıda yıkıldı" dedi.
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