180 yıllık matbaasını 1 milyon TL’ye satmıyor | Video 20.12.2023 | 12:05 Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde gazetecilik yapan Oğuz Çetin’in dükkânında bulunan 180 yıllık makine, antika düşkünleri ve müzelerin gözdesi haline geldi. Çetin, makinesine gelen yüksek teklifleri ise "taş yerinde ağırdır" diyerek reddediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivrihisar ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardır gazetecilik yapan Oğuz Ekici'nin dükkânında bulunan 180 yıllık matbaa baskı makinesi halen çalışıyor. Halen daha çalışması bakımından Türkiye'de tek olan makine, dükkânı ziyaret eden vatandaşlar makineye büyük ilgi duyuyor. 180 yaşındaki makineye antika meraklıları ve müzelerin satın alama konusunda birçok teklifi bulunuyor. "Taş yerinde ağırdır" diyen makine sahibi Oğuz Ekici, 1 milyon TL'ye kadar çıkan teklifleri hiç düşünmeden reddediyor.

"ÇALIŞAN İKİNCİ BİR ÖRNEĞİ YOK"

51 yaşındaki Oğuz Çetin, 1991 yılından 2004 yılına kadar bu makine ile gazete bastığını belirtti. Makineden bahseden Çetin, "1850'li yıllarda Türkiye'ye getirildiği tahmin edilen Alman yapımı matbaa baskı makinesi. Makinemizin en büyük özelliği şu an Türkiye genelinde aktif olarak aktif olarak çalışan ikinci bir örneği yok halen faal. Yaklaşık 180 yaşında ve bu makinemizde 1973 yılında yayın hayatına giren Sivrihisar'ın Sesi gazetesinin 2004 yılına kadar el dizgisi hurufat baskı sistemiyle dizayn ve baskısını yaptık. Bunlardaki tek kullanım alanı birden fazla mürekkep olmasına rağmen bizim renkli kısmını çok önemsemediğimiz sadece siyahla baskı sürecini devam ettirdiğimiz özel yapım bir mürekkebi vardır" dedi.

"TEK KALEMLE, TAŞ YERİNDE AĞIRDIR ŞİARIYLA TEKLİFLERİ REDDETTİK"

İş yerine gelen ziyaretçiler ve antika düşkünlerinin makineye ilgi duyduğunu, 1 milyon TL'ye kadar teklif geldiğinin altını çizen Oğuz Çetin şöyle devam etti:

"Sağ olsunlar iş yerimiz gün içerisinde ve haftanın 7 günü çok sayıda misafire ev sahipliği yapar. Gelen misafirlerimizin hepsinin de ilk önce dikkati çeken ve merak uyandıran kısmı görmüş olduğunuz matbaa baskı makinemiz. Mazbatamızı ve gazetemizi aktif olarak çalıştırmamıza rağmen ben iş yerimi, geçmişi, tarihi ve kültürel yapısıyla müze tadında iş yeri olarak muhafaza etme gayretindeyim. Müzeler dahil koleksiyonerler dahil makinemizde çok sayıda talip olmasına rağmen, biz bu zamana kadar teklif edilen maddi değerlerin rakam olarak hiç dikkate almadan şöyle bir şiar edindik. Halen de buna devam ediyoruz. Taş yerinde ağırdır makinemizin şu anda piyasada teklif edilen maddi karşılığı ne olursa olsun satışı bizim tarafımızdan kesinlikle yoktur. En son teklif edilen rakam 1 milyon liraydı. Tek kalemle taş yerinde ağırdır şiarıyla o teklifi reddettik."