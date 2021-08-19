Video Yaşam 1800 yıldır korunuyor! Bursa'da lahit içerisindeki mumyalanmış anne ve kız ilk defa görüntülendi | Video

1800 yıldır korunuyor! Bursa'da lahit içerisindeki mumyalanmış anne ve kız ilk defa görüntülendi | Video

1800 yıldır korunuyor! Bursa'da lahit içerisindeki mumyalanmış anne ve kız ilk defa görüntülendi | Video
19.08.2021 | 10:32

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İznik’te yapılmakta olan arkeoloji müzesini inceleyen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, günümüze kadar ulaşan bin 800 yıllık anne ve kız mumyasını özel korunaklı depo içinde gördü. Şaşkınlığını gizleyemeyen Çavuşoğlu, o ânları kendi cep telefonu ile görüntüledi.

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4 medeniyete başkentlik yapan ve UNESCO geçici miras listesinde bulunan İznik'te ikinci müzenin yapımına hızla devam ediliyor. Mimarisinin dünyada örnek olacağı öğrenilen İznik Arkeoloji Müzesinin yapım çalışmalarını inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu'ndan bilgi aldı.

Çavuşoğlu, daha sonra İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ile birlikte açılacak olan müzenin en önemli eseri olan ve kamuoyuna bu zamana kadar gösterilmeyen eserin bulunduğu özel depoyu ziyaret etti. İznik'te 2018 yılında çıkarılan bir lahdin içerisinde Romalı anne kız mumyasını gören Çavuşoğlu, hayretini gizleyemedi. Lahdin üzerinde bulunan özel korunaklı camdan mumyaları görüntülemek isteyen Çavuşoğlu, o ânları cep kamerasına kaydetti.

Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, dünya tarihe ışık tutacak olan İznik'in yeni arkeoloji müzesinin önümüzdeki yıllarda hizmete gireceğini ifade etti.

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