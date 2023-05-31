181 kilo verince kocası terk etti! Christina Phillips'in inanılmaz hikayesi | Video

Dünya zayıfladığı için hayatı allak bullak olan Christina Phillips'in hikâyesini konuşuyor. Christina henüz 22 yaşındayken tartıya çıktığında 317 kilo geliyordu. Yürümekte bile güçlük çeken kadın kısa süre içerisinde bu kilolarının çoğunu kaybetti. Ancak o dakikadan sonra Christina için işler pek de iyi gitmedi.